Pagani Huayra Tricolore is een straaljager op wielen - Autoblog.nl

Maak kennis met de krachtigste Huayra tot op heden.

Bugatti wordt altijd beticht van uitmelken (niet geheel onterecht), maar Pagani kan er ook wat van. Daar gaan we alleen niet al te moeilijk over doen, want het zijn toch iedere keer kunstwerkjes die de Italianen neerzetten. Vandaag schotelt Pagani ons weer een nieuwe creatie voor: de Huayra Tricolore.

Le Frecci Tricolore

De aanduiding Tricolore kennen we al: van de Zonda was er namelijk ook een Tricolore-variant. Deze auto was een eerbetoon aan Le Frecci Tricolori, het demonstratieteam van de Italiaanse luchtmacht. De Zonda Tricolori was te herkennen aan het blauwe carbon en natuurlijk de Italiaanse driekleur. Op de Huayra Tricolori zien we dezelfde elementen terug. Le Frecci Tricolori bestaat nu namelijk 60 jaar en dus vond Pagani het tijd voor een nieuw eerbetoon.

Aermacchi

De driekleur is nu nog iets nadrukkelijker aanwezig dan bij de Zonda en loopt nu over de flanken. Dit is een regelrechte verwijzing naar het toestel van het demonstratieteam: de Aermacchi MB-339A P.A.N. Zo’n kleurenschema is natuurlijk leuk, maar écht speciaal is het niet. Zowat iedere Huayra heeft namelijk een uniek kleurenschema met carbon en striping. Er is gelukkig meer!

Pitotbuis

Pagani heeft de Tricolore ook voorzien van diverse aerodynamische upgrades, waaronder een roofscoop en een opvallende spoiler, die doet denken aan de staart van een vliegtuig. Een andere verwijzing naar de luchtvaart is het Pitotbuisje op de neus. Een dergelijk instrument wordt op vliegtuigen gebruikt om de luchtsnelheid te meten. Op een auto voegt het weinig toe, maar het instrument werkt wel. De metingen zijn via een ‘anemometer’ op het dashboard af te lezen.

Vermogen

Het blijft niet bij uiterlijke aanpassingen: Pagani heeft ook het vermogen nog wat opgeschroefd. De V12 van de Huayra Tricolore produceert zodoende 840 pk. Dat is nog 40 pk meer dan de Huayra BC en 110 pk meer dan een reguliere Huayra. Daarmee is deze Tricolore de krachtigste auto die Pagani ooit bouwde. Het koppel bedraagt 1.100 Nm en qua gewicht legt de Tricolore slechts 1.270 kg in de schaal. Deze waarden moeten genoeg zijn om aardig in de buurt te komen van een straaljagerbeleving.

Prijs

Dit zullen maar heel weinig mensen kunnen ervaren, want Pagani gaat slechts drie stuks bouwen van de Huayra Tricolore. Je voelt hem al aankomen: daar hoort een zeer pittig prijskaartje bij. De Tricolore’s moeten €5,5 miljoen euro per stuk kosten. En dat is dan nog de vanafprijs exclusief belastingen. Ook qua prijs gaat deze Pagani dus in de richting van een vliegtuig.

Nummer 10

Mocht je trouwens ooit een Tricolore met nummer 10 tegenkomen: dat is niet omdat Pagani er stiekem meer dan drie heeft gebouwd, maar omdat de auto’s de nummers 0, 1 en 10 meekrijgen. Uiteraard is ook dit een verwijzing naar Le Frecci Tricolori, waar deze nummers de belangrijkste vliegtuigen in de formatie zijn.

Video

De combinatie straaljagers en hypercars staat altijd garant voor epische beelden. Pagani heeft gelukkig niet nagelaten die te schieten. De video check je hieronder: