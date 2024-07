Video: dit was WEL een penalty

Deze dames in Knokke liggen er na deze Porsche crash ook uit. Terecht.

Altijd wat te beleven aan de Belgische kust. In Knokke bij het Porsche Centre gebeurde een opmerkelijk ongeluk. Een Range Rover Sport verliet de parkeerplaats zonder te kijken en deed dat door vakkundig de zijkant van een exclusieve Porsche 911 Dakar te rammen.

Niet meteen stoppen met kijken, want de chauffeur van de Range Rover besluit dat doorrijden niet netjes is en keert om en rijdt de parkeerplaats weer op. Niet via de ingang, wel via een bestelauto.

Volgens de lokale politie waren beide dames behoorlijk geschrokken.

