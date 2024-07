Video: Mazda3 krijgt brakecheck en crasht hard

Een brakecheck met verregaande gevolgen.

Als iemand zo asociaal is om keihard op de rem te trappen moet je razendsnel anticiperen. Vaak loopt het met een sisser af, niet in dit geval. De Mazda3 verliest de macht over het stuur na het krijgen van een brakecheck.

