Gaafste concept van het jaar kan zomaar in productie gaan!

Het is nu al de gaafste concept car van het jaar: de Genesis X Gran Coupé die vorige week werd onthuld. Een heerlijk traditionele grote coupé, met een weelderig interieur. Zo worden ze niet meer gemaakt. Of toch wel?

We hadden Genesis al vriendelijk doch dringend verzocht om de auto in productie te nemen en wat blijkt? Daar gaan ze misschien nog wel gehoor aan geven ook. Designbaas Luc Donckerwolke heeft hoopgevende signalen afgegeven op de beursvloer van Seoel.

Volgens de Belg maken ze niet zomaar showauto’s om showauto’s te maken. De auto heeft dezelfde wielbasis en hetzelfde platform als de G90 en kán geïntegreerd worden in de line-up, aldus Donckerwolke. Hij zegt erbij dat er al genoeg interesse om daar positief over te zijn. Een productieversie is dus zeker niet kansloos.

Daar komt bij dat de Gran Coupé en Gran Convertible buitengewoon productierijp oogden. Dit zijn geen vage concept cars, maar auto’s met een compleet afgewerkt exterieur en interieur. Er zitten ook geen rare fratsen op zoals ontbrekende spiegels of suicide doors. Dit zijn auto’s die linea recta de showroom in kunnen.

De designbaas verklapt ook wat voor aandrijflijn erin ligt: een 3,5 liter biturbo V6 met een elektrische supercharger. Dat is geen verrassing, want die motor ligt ook in de Genesis G90. In de G90 levert deze set-up 415 pk. Donckerwolke zegt echter dat een eventuele productieversie een doorontwikkeling van deze aandrijflijn krijgt. Wie weet met nog wat extra vermogen.

Er is nog niks definitief, maar Genesis lijkt productie in ieder geval te overwegen. Dat is al heel wat.

