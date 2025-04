Smart #5 Brabus: 645 (!) pk in een alledaagse crossover

Voor alle duidelijkheid: dit is geen tuningproject, maar een auto die je gewoon kunt bestellen bij Smart.

Nog niet zo heel lang geleden was 100 pk al veel in een Smart. Tijden veranderen echter. De nieuwe Smart #5 weegt minstens 2.200 kg en is verkrijgbaar met 587 pk. Dat is al vrij idioot voor het type auto, maar Smart lanceert nu een nieuwe topversie met nóg meer vermogen. Want dat is wat we nodig hebben.

De nieuwe topversie is de Smart #5 Brabus. De samenwerking tussen Smart en Brabus gaat ook gewoon door in het elektrische tijdperk. Al zit het Brabus-gedeelte nu vooral in de looks. We gokken dat Brabus weinig aandeel heeft gehad in het extra vermogen.

Daarover gesproken: de Smart #5 levert nu maar liefst 645 pk uit twee elektromotoren. De auto heeft ook een Launch Mode, waarmee je in een luttele 3,8 seconden van 0 naar 100 km/u sprint. Voor extra beleving is er een Brabus-modus met neppe motorgeluidjes. Laden gaat overigens ook razendsnel: dankzij de 800V-architectuur kun je snelladen met 400 kW.

De uiterlijke verschillen zijn beperkt. Sterker nog: het enige wat echt Brabus is aan de buitenkant zijn de velgen. Dit zijn de 21 Monoblock Z-velgen. De bumpers zijn anders dan die van de instapversie, maar niet uniek voor de Brabus. De Summit Edition heeft deze namelijk ook. De Smart #5 Brabus moet het verder hebben van zijn rode accenten aan de binnen- en buitenkant.

De Smart #5 Brabus is vanaf mei te bestellen, maar we kunnen wel alvast de prijs verklappen. In Nederland betaal je €63.440 voor deze crossover. Dat is een hoop geld voor een Smart, maar het is wél een van de goedkoopste auto’s met meer dan 600 pk…