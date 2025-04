Koop de ideale Mercedes voor de zomer

Inderdaad, een ijscowagen!

De Mercedes T1, wie kent ‘m nog? Deze voorloper van de Sprinter was ooit alomtegenwoordig, maar is inmiddels bijna volledig uit het straatbeeld verdwenen. Dat heeft er misschien iets mee te maken dat de meeste exemplaren compleet doorgeroest zijn.

Zo niet deze Mercedes 308D ijscowagen. Dit is een ware tijdcapsule uit de jaren ’80. Er is geen spoortje roest te bekennen en deze bus is verder ook nog bijna fabrieksnieuw. De teller staat op slechts 36.604 kilometer. Vind er nog maar eens eentje met zo weinig kilometers, dat gaat je niet lukken.

Als een Mercedes 308D aan het einde van zijn levensduur was, dan kwam het door de roest en niet door de motor. De OM601 viercilinder diesel is namelijk oerdegelijk. In deze uitvoering levert de motor 79 pk en 157 Nm aan trekkracht.

De auto wordt geveild door The Collectables. Dit is geen typische Collectable, maar vergis je niet: deze ijscocar komt wel degelijk van een verzamelaar. De Belgische eigenaar koopt normaalgesproken Porsche en Ferrari’s, maar kon deze fabrieksnieuwe Mercedes 308D ook niet laten staan.

Nu doet hij er toch weer afstand van, dus je kunt meebieden op The Collectables. Als je altijd al de ambitie had om ijscoboer te worden is dit je kans! En als je gewoon nostalgische gevoelens koestert voor de jaren ’80 en ’90 is dit ook een leuk hebbeding. Je moet wel snel beslissen, want de veiling sluit vanavond om 20.00!