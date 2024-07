Geen enkele EV kan deze caravan trekken!

Deze lel van een caravan staat op Marktplaats, maar geen enkele EV mag m trekken…

We moeten van de overheid allemaal aan de elektrische auto. Maar los van alle range anxiety is het ook nog maar de vraag of we allemaal wel uit de voeten kunnen met een elektrische auto.

Wat als je bijvoorbeeld een fervent kampeerder bent? Die komen in de beste families voor. Zelfs in de Autoblog familie zijn er caravan bezitters. Meerdere zelfs, maar sinds onze hoofdredacteur @michaelras trotse caravaneigenaar is geworden, heeft het onze extra aandacht.

Nederlanders zijn een caravan volkje. We trekken er zodra de vakantie begint op uit met onze sleurhut. Maar hoe moet dat in de toekomst? We MOETEN allemaal elektrisch gaan rijden, kan dat wel met een caravan.

Ja dat kan, maar het kost je wel actieradius. Veel. En niet elke elektrische auto heeft een hoog trekgewicht.

Huis op wielen

Allereerst even de genoemde caravan. Het betreft hier een Adria Astella 940. Caravan dekt niet de gehele lading. We hebben het hier over een huis op wielen. Of eerder een villa of bungalow…

Leeg weegt dit gevaarte al 2.455 kilogram en het maximaal toelaatbaar gewicht is 3.000 kilogram. Hou je dus nog 445 kilo over voor je zakken aardappelen en je korte broeken. Dat lijkt veel, maar dat valt tegen als je ook een voortent meeneemt die aan deze bijna 11 meter lange sleurhut past.

De caravan is luxe uitgevoerd. Voorzien van een badkamer, een toilet, een L-zit en een vrijstaand tweepersoonsbed. Dit exemplaar is voorzien van een fijne airco unit, een hoge koelkast, vriezer, boiler en een apothekerskast.

De basisprijs van dit lekkers waarmee je op geen parkeerplaats of standaard camping terecht kan is 79.810 euro. Door onder andere de airco (1.890 euro) de 15 inch aluminium velgen (1.165 euro) en de gasflessensoren komt het geheel op een slordige 86 duizend euro. Geen geld… Kijk gerust ook zelf even uitgebreid naar de advertentie.

Geen EV kan deze caravan trekken

Om de auto te mogen trekken moet het maximale trekgewicht van de trekauto dus 3.000 kilogram zijn. Vooralsnog is er nog geen EV die dat aan kan. Even voor de sport, want het mag niet, leeg weegt ie 2.455 kilo. Zijn er EV’s die dat wel kunnen? Ja. Twee stuks. De BMW iX mag tot 2.500 kilo trekken en de Kia EV9 idem.

Dat zijn dan wel meteen de enige twee. Runner ups zijn de Audi Q6 e-tron quattro met 2.400 kilogram en de Tesla Model X en Lotus Eletre met 2.250 kilo. Nou kunnen we het hele lijstje afgaan, maar het zijn allemaal behoorlijk prijzige auto’s. Kia is het enige merk dat nog een soort van bereikbaar lijkt voor de gewone man. Al kost die EV9 ook gewoon 67.995 euro. Of de gemiddelde kampeerder dat kan ophoesten…

Voor deze Adria zet je toch het liefste een dikke dieselende Toyota Land Cruiser of een fijne Land Rover Discovery. Maar dat mag dus in de toekomst niet meer. Denk daar even over na voor je 1,3 Kia EV9 uitgeeft aan deze caravan.