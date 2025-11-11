Video: Een lekker stukje fietsen

Een fietspad is zo gek nog niet.
Een stukje fietsen door snertweer. Dit zag die fietser alleen niet aankomen!
Bekijk ook deze video: Sigaretje opsteken bij het tankstation
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 3 Reacties
Een fietspad is zo gek nog niet.
Een stukje fietsen door snertweer. Dit zag die fietser alleen niet aankomen!
Bekijk ook deze video: Sigaretje opsteken bij het tankstation
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
potver7 zegt
Wat heeft dit met fietspaden te maken? Ook op een fietspad ben je niet veilig voor crashende BMW’s.
heckblende zegt
Swift, maar het helpt idd ook niet tegen crashende BMW’s. Goed punt. ;)
larsmolema12345 zegt
Okay Garmin, video speichern