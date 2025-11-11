Deel van België gaat op bijzondere manier om met telefoongebruik achter het stuur

Kies zelf je straf!

De focusflitser is weer actief in Nederland. En daar zijn onze zuidelijke buren maar wat jaloers op. De regering maakt er werk van om de flitsers gericht op het betrappen van telefonerende automobilisten tegen 2027 operationeel te hebben. Tot die tijd moeten de agenten het voorlopig helemaal zelf doen.

Zodra de Vlaamse flikken je in Oost-Vlaanderen te pakken hebben, krijg je een bijzonder voorstel. Je mag zelf jouw straf kiezen. De multiplechoicevraag beperkt zich tot twee antwoordmogelijkheden: een geldboete of de cursus ‘Afleiding achter het stuur’. Let wel: alleen bij de eerste keer dat je voor dit vergrijp staande wordt gehouden, krijg je de keuzemogelijkheden.

Cursus vs geldboete

Waarom zou je nou voor de cursus gaan? Nou, vanwege geld. De groepscursus duurt wel twee dagen van je tijd én kost ook nog eens € 235. Het alternatief is een boete van in het gunstigste geval € 174. Die moet je dan wel meteen betalen. Kun je dat niet en gaat de zaak naar de rechtbank, dan kan het een kostbare aangelegenheid worden.

Betwist je de boete bij de rechtbank en acht de rechtbank de overtreding toch bewezen? Dan kan de boete oplopen van minimaal 240 tot maximaal 4.000 euro. En dat is dan nog maar de geldboete. De rechter kan ook een ‘verval van het recht tot sturen’ uitspreken. Afhankelijk van de context kun je acht dagen je rijbewijs kwijt zijn of maximaal vijf jaar!

Dit jaar zijn ze er in Oost-Vlaanderen mee begonnen. Kennelijk zijn ze er erg blij mee. ‘Ze’ slaat op de beleidsmakers in Oost-Vlaanderen, maar ook op andere besturen. Andere delen van het land hebben interesse in het systeem. Ook de minister van Mobiliteit ziet er de voordelen van in: ”Zo grijpen we sneller en effectiever in, verkleinen we de kans op herhaling en maken we onze wegen veiliger”, zegt Annick De Ridder.

Voor volgend jaar zijn er in ieder geval al 45 cursussen gepland voor zo’n 400 tot 500 cursisten. Wat zou jij doen als ze je de keuze voorleggen: de boete betalen en verder gaan met je leven of twee dagen horen hoe verkeerd je bezig bent geweest?

Foto: Audi RS6 Avant C8 gespot door @justawheelchairguy

Via VRT