BMW noemt abonnementen op opties ‘een grote fout’

Eindelijk, BMW heeft het licht gezien.

Weet je nog dat BMW dacht: laten we mensen maandelijks laten betalen voor stoelverwarming? Dat voelde toen al een beetje alsof iemand op kantoor te veel bonen aan het tellen was en geen oog had voor wat de klant eigenlijk wil. En nu zegt BMW zelf: ja, dat was niet zo handig. Sterker, het was gewoon een fout.

Het idee was simpel. De hardware zit al in de auto, maar kunt het pas gebruiken als je een abonnement neemt. En daar wrong hem de schoen, je koopt een hartstikke dure auto, stapt in, drukt op het knopje… en dan niks. Van BMW mag je stoel alleen warm worden als je ook nog even vooraf hebt afgerekend.

Veel mensen hadden daar vanaf dag één al een mening over. En die mening was over het algemeen niet heel positief.

BMW noemt abonnementen op opties ‘een fout’

Nu komt BMW er zelf mee naar buiten dat dit niet goed werkte. Niet bij klanten, en blijkbaar ook niet in de praktijk. Want als je mensen moet uitleggen dat hun stoelverwarming “uit staat omdat hun abonnement is verlopen”, dan weet je eigenlijk al genoeg; de klanten zijn niet blij. En je weet het, boze klanten zijn heul slecht voor je omzet…

Op zichzelf had het best kunnen werken, qua techniek wel in ieder geval. Het deed het allemaal prima. Alleen niemand vond het logisch. Verwarmde stoelen moeten het gewoon doen als ze erop zitten. En dat geldt ook voor navigatie, een adaptief onderstel of het entertainmentsysteem. Het zit erop en daar heb je al voor betaald, was het idee van vrijwel iedere klant.

Dus ja, BMW trekt nu de conclusie die iedereen al had getrokken. Het was een stomme fout. En nou willen wij van Autoblog niet overkomen als een stel betweters, maar….

Dat zeiden wij allang!