Het ene na de andere Tesla-kopstuk neemt ontslag: wat is er aan de hand?

Eén voor één stappen belangrijke werknemers uit het bedrijf.

”Als iets één keer gebeurt, is dat een incident. Als het in korte tijd twee keer gebeurt, is dat toevallig. Als het drie keer gebeurt is er sprake van een patroon. En als een vierde geval vrijwel identiek is, is dat ronduit verdacht”, opende Peter R. de Vries ooit zijn televisieprogramma. Zo’n verdacht patroon zien we op dit moment bij Tesla.

De Amerikaanse EV-bouwer vierde kortgeleden dat de grote baas een flinke bonus krijgt. Diezelfde baas vertelde erover de toekomstplannen van het automerk. Vlak na die presentatie stappen twee belangrijke pionnen binnen de organisatie op. Toeval?

Leidinggevenden vertrekken

Afgelopen zondag 9 november kondigde Emmanuel Lamacchia zijn vertrek aan via LinkedIn. Lamacchia schopte het in acht jaar tijd tot de programmaleider van de Model Y, de bestverkochte EV ter wereld. Zoals het bij een LinkedIn-bericht gaat, bedankt hij zijn collega’s en kijkt hij uit naar zijn volgende hoofdstuk.

Een dag later kondigt de volgende belangrijke Tesla-werknemer zijn einde bij het automerk aan. We hebben het over Siddhant Awasthi. Ook hij was acht jaar werkzaam bij Tesla. Hij begon als stagiair en werd uiteindelijk een van de leiders in het Cybertruck-project. Ook overzag hij de update van de Model 3.

Lamacchia en Awasthi volgen in een reeks van andere grote namen binnen Tesla die er de brui aan geven. Het begon in 2024 bij vice-voorzitter van de aandrijflijnentak, Drew Baglino. Hij vond het wel welletjes en begon zijn eigen bedrijf, Heron Power. Vervolgens stappen in juni 2025 achtereenvolgend ”Musk-fluisteraar” Omead Afshar en robotica-leidinggevende Milan Kovac op. Twee maanden later houdt ook de vice-voorzitter van de Amerikaanse salesafdeling, Troy Jones, het na vijftien jaar trouwe dienst voor gezien.

Wat is er aan de hand?

Op de 125.665 werknemers die Tesla in 2024 had, kunnen we bij zes vertrekkende krachten niet spreken over een leegloop. Desalniettemin zijn het knappe koppen op belangrijke functies die hun contracten inleveren. Volgens InsideEV’s heeft het te maken met de nieuwe koers die Tesla wil varen.

Het lange toekomstverhaal kort: Tesla wil transformeren van EV-merk met wat side projects naar robotbedrijf met de Optimus-robot en de Cybercab-robotaxi, met andere auto’s als één van de side projects. Het zou goed mogelijk zijn dat de vertrokken personeelsleden dit niet zo zagen zitten en eieren voor hun geld hebben gekozen.