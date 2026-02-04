De aartsvijand van EV’s investeert heel veel geld in solid-state accu’s

Dat kán betekenen dat er echt toekomst in die techniek zit…

We noemen het al en tijdje als dé toekomst voor de mobiliteit. Solid-state accu’s. Simpel gezegd zijn dat batterijen die veel sneller laden en ook nog eens veel meer stroom kunnen opslaan. Toyota is een van de bedrijven die echt in deze technologie gelooft en eindelijk blijft het niet alleen bij geloven.

De Japanners willen namelijk een fabriek bouwen voor die solid-state batterijen en wil die graag volgend jaar al draaiend hebben. Waarom nog langer wachten op mofgelijk de grootste revolutie in de automobiele wereld sinds jaren? Precies.

Maar wie is dan die grote investeerder waar het in de titel over ging? Nou, da’s een opvallende partner. Namelijk de aartsvijand van elektrisch rijden. Inderdaad, de olie-industrie. Niet omdat ze plots tegen benzine zijn, maar omdat ze een nieuwe markt zien ontstaan waar potentieel heel erg veel geld in zit. Het is dus niet zo dat de ‘big oil’ ineens groen als Jesse Klaver wil worden, maar ze willen wel meedelen in wat er na olie komt. Slim.

Oliebedrijven investeren in solid-state

De fabriek van Toyota gaat eerst onderdelen maken en later complete batterijen produceren, is althans het plan. En als het allemaal draait hopen ze de toekomstmuziek om te gaan zetten in muziek van het nu, namelijk echt auto’s leveren met die solid-state batterijen. Zou perfect zijn, sneller laden en veel verder komen.

Hoe ver is trouwens ‘verder’, en hoeveel sneller is ‘sneller’ vroeg ik me af? En da’s een heel lastige. Al wordt gesproken over ‘ruim boven de 1000 kilometer’, of soms nog wel meer, concrete cijfers zijn er namelijk nog niet, en dat zegt eigenlijk genoeg. Het is dus -ondanks de plannen voor de fabriek- een traject voor de lange termijn.

Maar dat zelfs oliebedrijven hier veel geld in steken, geeft hoop en maakt het in elk geval interessant om te volgen.