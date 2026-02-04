De aartsvijand van EV’s investeert heel veel geld in solid-state accu’s

Dat kán betekenen dat er echt toekomst in die techniek zit…
We noemen het al en tijdje als dé toekomst voor de mobiliteit. Solid-state accu’s. Simpel gezegd zijn dat batterijen die veel sneller laden en ook nog eens veel meer stroom kunnen opslaan. Toyota is een van de bedrijven die echt in deze technologie gelooft en eindelijk blijft het niet alleen bij geloven.
De Japanners willen namelijk een fabriek bouwen voor die solid-state batterijen en wil die graag volgend jaar al draaiend hebben. Waarom nog langer wachten op mofgelijk de grootste revolutie in de automobiele wereld sinds jaren? Precies.
Maar wie is dan die grote investeerder waar het in de titel over ging? Nou, da’s een opvallende partner. Namelijk de aartsvijand van elektrisch rijden. Inderdaad, de olie-industrie. Niet omdat ze plots tegen benzine zijn, maar omdat ze een nieuwe markt zien ontstaan waar potentieel heel erg veel geld in zit. Het is dus niet zo dat de ‘big oil’ ineens groen als Jesse Klaver wil worden, maar ze willen wel meedelen in wat er na olie komt. Slim.
Oliebedrijven investeren in solid-state
De fabriek van Toyota gaat eerst onderdelen maken en later complete batterijen produceren, is althans het plan. En als het allemaal draait hopen ze de toekomstmuziek om te gaan zetten in muziek van het nu, namelijk echt auto’s leveren met die solid-state batterijen. Zou perfect zijn, sneller laden en veel verder komen.
Hoe ver is trouwens ‘verder’, en hoeveel sneller is ‘sneller’ vroeg ik me af? En da’s een heel lastige. Al wordt gesproken over ‘ruim boven de 1000 kilometer’, of soms nog wel meer, concrete cijfers zijn er namelijk nog niet, en dat zegt eigenlijk genoeg. Het is dus -ondanks de plannen voor de fabriek- een traject voor de lange termijn.
Maar dat zelfs oliebedrijven hier veel geld in steken, geeft hoop en maakt het in elk geval interessant om te volgen.
Reacties
lekkerlinksrijden zegt
Het is voor heel veel consumenten belangrijker dat je een kleiner accupakket nodig hebt voor een normale range en voor een paar diesel fanaten inderdaad een range van 1000km voor iedere dag
DeWitteCondor zegt
Nee, dat is niet zo. Dan was er ook geen range anxiety geweest. Het merendeel kan niet thuis of op werk laden. Dan is een kleine range al snel problematisch. Maar wel grappig dat na jaren van roepen dat er te weinig capaciteit is, er nu een volwaardig alternatief is, en dat er dan weer wordt gezegt dat ‘heel veel’ consumenten dat niet willen. Zo is er altijd wel wat. 300 km praktijkrange vind ik niet normaal.
Johanneke zegt
Dat is het wel. Als die dingen echt in minuten op kunnen laden, dan is tussen de 300 en 500km range helemaal goed.
marh zegt
Niet mee eens.
Net zo’n grote accu kun je ook je huis voorzien van elektriciteit en nog gewoon veel km’s maken.
waterisnat zegt
“Big oil” heeft in welke fantasiewereld een probleem met de EV? Buiten dat de meeste ingenieurs weinig ophebben met collectivisme (omdat dit altijd in tirannie eindigt, zoals alle roof-maatschappijen die bezit niet willen erkennen) heeft “big oil” economisch nul problemen met de EV. Die rijdt namelijk gewoon op fossiel via een omweg. De enige echte concurrent voor “big oil” is nuclear en die wordt telkens vakkundig door dezelfde mensen tegen gehouden die olie en gas als iets slechts hebben verklaard.
On topic. Dat het maken van solid state batterijen voor een olie bedrijf met een sterke chemie poot interessant is lijkt mij niet raar. De materialen en fabricage van die dingen gebeurt namelijk niet met gebruik van eenhoorn-melk oid.
stekkerkoning zegt
Zegt men bij Toyota, en zeker ook elders, druk druk druk, komt eraan hoor solid state. En dan moeten jullie maar eens zien hoe fantastisch onze ev’s zijn. Gevalletje eerst zien dan geloven.
DeWitteCondor zegt
Solid state is niet zo ver weg als het artikel suggereert. De techniek wordt al kleinschalig toegepast en Toyota beweert nog steeds op koers te liggen voor ‘28. Zelfs als je dat met een korrel zout zou nemen en de grotere rollout nog later volgt is het relatief snel.