De Lamborghini Urus verkoopt in Nederland beter dan de Tesla Model 3!

Logisch toch, iedereen heeft liever een brullende V8 dan een zoemende botsauto.

Al jarenlang is de Tesla Model 3 niet weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Of we er dit jaar nóg meer zullen gaan zien is de vraag. De recente cijfers over januari van BOVAG liegen er namelijk niet om. Er is zelfs een exoot die de Model 3 op de rechterbaan voorbij zeilt!

Sterke daling Model 3 verkopen

Uit de cijfers van BOVAG zien we iets verrassends. Tesla verkocht in januari welgeteld zeven nieuwe Model 3’s. Dit is in vergelijking met dezelfde maand in 2025 astronomisch laag, toen waren het er nog 432.

De Model 3 is nu zelfs ingehaald door het befaamde Lamborghini met welgeteld acht Urussen. Dit is natuurlijk wel een ander segment, maar deze cijfers laten wel zien hoe laag de aantallen van Model 3. Het is gelukkig voor Tesla niet slecht nieuws. Ze wisten namelijk nog wel bijna 300 Model Y’s te slijten.

Hoe doet de rest van de Model 3-concurrenten het?

Het Europese EV-landschap is de laatste jaren sterk veranderd. Waar de Model 3 in 2019 de eerste was in zijn segment, zijn er nu veel meer verschillende opties voor consumenten die zoeken een betaalbare lage EV. Denk bijvoorbeeld aan Volkswagen die met de ID.3 als redelijke prijsconcurrent 132 exemplaren wist te verkopen. Deze heb je al voor ongeveer 30 mille in vergelijking met de 37 mille die je neerlegt voor de goedkoopste Model 3. Ook uit China is er concurrentie. De BYD Seal is vergelijkbaar, die koop je voor 41 mille en daarvan zijn er 19 verkocht. Zelfs deze Chinese sedan doet het dus beter dan de Model 3’s.

Als de vering iets omhoog gaat, maar de prijs hetzelfde blijft, zien we een heel ander beeld. Neem Kia bijvoorbeeld. De Koreanen zetten vol in op de hogere instapper zoals de EV3 (315 stuks verkocht), de EV4 (118 stuks verkocht) en als kers op de taart de EV5 (158 stuks verkocht). Daarmee zitten ze allemaal qua aantallen ruim boven de verkochte Model 3’s.

Toch gaat niet iedereen over op de hogere EV’s. Zo verkoopt Volkswagen nog 174 stuks van de duurdere ID.7. Zelfs Zeekr doet het beter in het segment de relatief nieuwe speler overtreft Tesla in januari met twaalf 001‘s.

Het lijkt er dus vooral op dat het euvel toch echt bij de Muskmobiel ligt. Dat is enigszins vreemd te noemen, want in zijn categorie is het allerminst een slechte keuze. We sluiten dan ook niet uit dat de verkoop van de Model 3 in de komende maanden weer aantrekt. Hoewel er weinig autoliefhebbers zullen dromen van de Model 3, zal de consument die alleen de prijs vergelijkt toch deze auto op de shortlist moeten zetten.

Hoofdfoto: Lamborghini Urus Novitec Torado Esteso gespot door @vantoorphotography