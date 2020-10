Video - elfjarige wil GTA nadoen, steelt schoolbus - Autoblog.nl

Dit elfjarig joch heeft duidelijk iets te veel GTA V gespeeld, want dit weekend racete hij met een schoolbus door de straten van Louisiana.

Voor veel gamers zal het wel bekend voorkomen. Je start GTA (of een soortgelijk spel) op, stapt in een grote vrachtwagen of bus en ramt je zo een weg door de straten van de virtuele stad. Andere weggebruikers in je pad? Geen probleem, met een tik zijn die zo uit de weg. Pas als je zoveel hebt gebeukt dat je wagen of bus stuk is, kan de politie je in de boeien slaan.

Afgelopen zondag speelde zich er een soortgelijk voorval plaats. Deze keer alleen niet in de virtuele wereld, maar in de echte. In Baton Rouge in de staat Louisiana besloot een elfjarig kind namelijk GTA na te doen en in een schoolbus te stappen. Hoe hij aan de sleutels van de schoolbus kwam, is niet geheel duidelijk. Vermoedelijk had hij ze niet nodig, aangezien de bus volgens onder meer WAFB9 een ‘push to start’-systeem had. Mogelijk lagen de sleutels dus dichtbij genoeg om met de bus te kunnen rijden.

Toen hij de schoolbus aan de praat kreeg, besloot hij een ritje door zijn woonplaats te maken. Daarbij probeerde hij volgens ABC11 een andere automobilist te raken, al is het niet duidelijk of dat hem lukte. De politie kreeg de beginnende bestuurder al snel in de gaten en startte een achtervolging met meerdere wagens.

Uiteindelijk waren het echter niet de politieagenten die deze knul wisten te stoppen, maar moest een boom het werk verrichten. De stuurmanskunsten van de elfjarige jongen lieten hem namelijk in de steek, waardoor hij de bus tegen een boom in iemands voortuin wist te parkeren. Uiteindelijk duurde de rit twintig kilometer, toch best netjes voor een eerste rit. De jonge bestuurder is opgepakt, tijdens zijn rit raakte niemand gewond.

Foto ter illustratie: Amerikaanse Schoolbus van @Miranda via Autojunk.nl.