Deze dikke SUV heeft meer pk dan een Bugatti - Autoblog.nl

Deze SUV zet zeker de S in SUV en produceert meer pk dan een Bugatti Veyron.

Een moddervette SUV waarmee je met zes passagiers over de weg mag stormen. De Dodge Durango SRT Hellcat is een stevig apparaat, die standaard uit een supercharged Hemi-6,2 liter-V8 720 pk en 875 Nm weet te persen. De springt naar 97 km/u duurt 3,5 seconden en de top is 290 km/u. Stevige specs dus, die voor de meeste mensen wel genoeg zullen zijn.

Maar wat als het niet genoeg is? Wat als je denkt, nee, 720 pk is me echt niet genoeg. Nou, dan kan je naar Hennessey stappen. Zij hebben namelijk hun nieuwste project onthuld, de Dodge Durango SRT Hellcat HPE1000. En die HPE1000 verraadt het eigenlijk al: deze Durango heeft serieus veel pk. Dankzij onder meer een geüpgradede supercharger, produceert deze SUV nu meer dan een Bugatti Veyron, namelijk 1035 pk. Ook het koppel is met 1314 Nm meer dan de W16 van een Veyron produceert.

Met de upgrades sprint de Durango nu in 2,8 seconden naar de 97 km/u. Dat is serieus snel, daarmee zou je – in theorie – zelfs het stoplichtsprintje kunnen winnen van een Ferrari 812 Superfast. Deze Durango had dus eigenlijk de supersuperfast moeten heten. Op de kwartmijlstrip weet de Durango HPE1000 ook serieus goeie prestaties neer te zetten, met een kwartmijltijd van 10,8 seconden en een snelheid van 203 km/u. De topsnelheid noemt Hennessey niet.

Voor het behalen van de ruim duizend pk, heeft Hennessey naast het aanpakken van de supercharger ook een groot deel van het uitlaatsysteem aangepakt. De injectors zijn nieuw, evenals het inductiesysteem. De uiterlijke wijzigingen zijn beperkt tot wat HPE1000-badges. Een prijskaartje noemt Hennessey niet, een maximaal productieaantal wel. De Amerikaanse tuner maakt slechts vijftig stuks van deze über-SUV.