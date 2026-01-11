Lessen van 20 jaar Autoblog.nl op YouTube

Sommige dingen veranderen niet, de truc is om te weten waar je wel dingen moet aanpassen.

De flauwe eerste les, die we maar niet meetellen: Ook jij gaat straks aan de leesbril! Het is heel confronterend. Je denkt dat je niet veel ouder wordt, maar dat de beelden toch echt iets anders laten zien. Ondanks de grove ontkenning van de natuurwetten, wist ik het natuurlijk wel. Ik moet dit schrijven met leesbril, die had ik twintig jaar geleden zeker nog niet.

Oudste Nederlandse mediamerk op Youtube

Het feit dat we al 20 jaar actief zijn op YouTube betekent, dat Autoblog.nl het oudste nog actieve mediamerk op YouTube is. We krijgen er geen medaille of sticker voor, maar natuurlijk zijn we er wel een beetje trots op.

In al die jaren deden we ging goed, maar maakten we ook genoeg fouten. Wat kan je nu leren van 20 jaar actief zijn op YouTube. En hoe houd je het vol, dit zijn onze lessen.

Les 1: Consistentie wint van perfectie

In de TV-wereld moet ieder shot de perfectie benaderen, wat overigens ook zelden lukt. In films worden eindeloos veel takes genomen, om vervolgens op de snijtafel de aller-, allermooiste eruit te zoeken. Er is iets voor te zeggen als jouw beelden op het grote witte doek worden getoond, dat je het perfect wilt doen. YouTube werkt toch weer even anders.

Een van onze cameramensen weet het altijd goed te verwoorden, om Martijn Koevoets maar te quoten:

“Wij zetten volledig in op kwantiteit.”

Het lijkt een grap, maar het is de waarheid. De basis moet goed zijn, maar niet iedere video hoeft perfect te zijn. Goede audio en redelijk beeld is voldoende. Natuurlijk wil je soms laten zien dat je meer kan, maar laten zien dat je überhaupt video maakt is soms belangrijker.

Makers die het 20 jaar volhouden op YouTube, publiceren regelmatig. Ze accepteren “middelmatige” video’s, soms is iets beter dan niets.

Les 2: Meebewegen is cruciaal

In twintig jaar is er nogal wat veranderd. Concurrentie was er toen nog amper en shorts droeg je tijdens het sporten of in de zomer. Hoe anders is het nu allemaal, succesvolle YouTubers passen zich continu aan de algoritmes, veranderende trends, concurrentie etc. De resolutie veranderde van HD naar 4K of zelfs 8K.

De formats veranderden. Van korte, mooi gemonteerde video’s gingen we naar vlogs, naar shorts en nu naar podcasts.

Het is verboden om te zeggen: “Zo doen we het altijd.”

Les 3: Jouw publiek groeit met je mee, maar ook weer niet

Wie zo lang actief is op YouTube, ziet de kijkers ouder worden. Er ontstaat een community en minder anonieme views. Je wordt vaker gevolgd om de personen dan alleen om het onderwerp. Authenticiteit wordt daarmee waardevoller dan de hype. Hoewel de views van een leuke hype natuurlijk ook graag meepakken, zo is het ook weer.

Tegelijkertijd moet je blijven innoveren en nadenken hoe je de jongere doelgroep aanspreekt. Daar zit potentiële groei en zo voorkom je dat je overbodig raakt.

Les 4: Trends zijn tijdelijk, het archief is blijvend

Virale video’s vervagen snel. Andere content is meer blijvend, uitlegvideo’s, onze occasion video’s, documentatie van een tijdperk. Ons YouTube kanaal is een historisch archief, ook voor onszelf.

Les 5: Technologie verandert, verhalen niet

We begonnen met een camera met tapes erin. Om het mechanisme van die dure camera te sparen, kochten we ook een kleinere camera om de video’s mee in te laden. Die grote, prijzige camera moest natuurlijk jaren en jaren meegaan. Lach ons maar uit, toen wisten we niet beter.

Niets is zo hard gegaan als de ontwikkeling van de camera. We switchten naar een spiegelreflexcamera, waar je met aangepaste software ontzettend goed mee kon filmen.

We hadden bulletcams, diverse generatie GoPro en kratten vol met statieven en zuignappen. De GoPro’s plakten we regelmatig op de auto. In 20 jaar zijn die er regelmatig afgewaaid, maar meestal vonden we ze wel weer terug. Ergens in de duinen bij Wassenaar ligt nog wel een microSD-kaart met de beelden van de Opel Ampera. Als je die nog tegenkomt, je weet ons te vinden.

Ook op software-gebied stond de wereld niet stil. Zeker met de opkomst van AI, zijn er weer diverse nieuwe mogelijkheden bijgekomen. Audio oppoetsen, een foto omtoveren in bewegend beeld of automatisch shorts maken, AI regelt het allemaal.

Camera’s, editing en platforms veranderen constant, maar de basis van goede video’s zijn goede verhalen, een duidelijke uitleg, emotie en humor. Spullen kopen is leuk, maar daarmee heb je nog geen goede video’s. Investeer in storytelling, niet alleen in tools

Les 6: De beste camera is degene die je bij je hebt

Dit lijkt een open deur. Toch lijken sommige mensen te vergeten dat je met een moderne smartphone ook brilante video-opnames kan maken. Mocht het geluid niet optimaal zijn, dan je dat weer oppoetsen met diverse AI-tools. Maar je hebt het shot tenminste, dus gebruik ook je telefoon om mee te filmen.

Les 7: Laat je niet gek maken.

In 20 jaar krijg je veel complimenten, maar misschien nog wel meer negatieve comments. Klagen of schelden van achter een toetsenbord is te makkelijk.

Views stijgen, views dalen en jouw eigen motivatie gaat misschien wel mee op en neer. Neem zo nu en dan pauze en filter de kritiek.

Les 8: Monetisatie verandert continu

Bij Autoblog.nl zijn we niet alleen afhankelijk van ons YouTube kanaal. Ook op onze eigen website draaien er volop advertenties, dankzij onze partner Nextday.

Op YouTube waren er in eerste instantie helemaal geen advertenties, iets wat je je nu maar moelijk kan voorstellen. Daarna kon je via Google Adsense de eerste euro’s verdienen. Dat liep overigens heel hard op en stortte toen weer in. Frustrerend, maar er is een les uit te leren.

Kijk zelf ook naar sponsors voor jouw video’s of voor specifieke formats. Met lidmaatschappen en merch doen wij relatief weinig, maar ook daar liggen volop kansen.

Zo zie je maar dat ook na 20 jaar er nog steeds kansen zijn. De les is om inkomsten te spreiden en nooit te vertrouwen op één model.

Les 9: Wie is je publiek en welke taal spreken ze?

Aangezien we er vroeg bij waren, hadden we ook direct veel internationaal verkeer. De ondertiteling maakten we in de beginjaren zelf, terwijl je die automatisch kan genereren.

In onze beginjaren hebben we ook geëxperimenteerd met een Spaanstalig kanaal, maar dat werd niet echt een succes. We hebben ook serieus overwogen om te switchen naar de Engelse taal. Ons publiek zou daarmee veel groter worden, dus wellicht hadden we het gewoon moeten doen. Een lokaal, Nederlandstalig kanaal heeft er echter ook zijn charme.

Zo ik heb jullie veel te wijs gemaakt met al deze lessen. Ik realiseer me ook, dat wij deze lessen zelf ook meer moeten toepassen. Veel zaken klinken eenvoudig, maar om echt consistent te blijven uploaden en vol te blijven houden is ook weer niet altijd makkelijk. We zijn bejaard in YouTube land, maar we leren nog weer iedere dag bij.