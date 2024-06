Video: fietser krijgt door rood rijdende Dacia voor z’n kiezen

Nul punten voor de Dacia.

Nog even snel over de kruising, ook al staat het licht op rood. Rood betekent ook rood. Die boodschap negeert de automobilist in deze Dacia. De niet oplettende crossover-held weet niet dat er ook een fietser wacht op het groene licht.

Wat volgt is een bijna-aanrijding. De fietser laat het er niet bij zitten en gaat verhaal halen bij de Dacia. Hopelijk leert deze persoon van deze fout na de preek van de persoon op de tweewieler.

Bekijk ook: Door rood rijden met een politieauto achter je

Videocredit: Andronk via YouTube