Gewaagde GT3 Touring staat gewoon op Marktplaats

Een Porsche GT3 Touring in Ruby Star Neo. Yes please.

Kijk, eigenlijk is het heel simpel. We vinden allemaal kleurtjes gaaf in een auto. Maar de kans is groot dat je in een grijze, witte, zwarte of zilverkleurige auto rijdt. Ondergetekende is er ook schuldig aan met een zwarte auto.

Het hebben van een saaie kleur heeft het grote voordeel dat je de auto tamelijk eenvoudig doorverkoopt. Er is nu eenmaal meer markt voor een saaie kleur dan een groen, geel of rode auto.

GT3 Touring in Ruby Star

Daardoor zijn ook de meeste Porsches ontzettend saai op de weg. Zwart of 50 tinten grijs is wat je het vaakst tegenkomt. Gelukkig staan er gewoon uitzonderingen te koop op Marktplaats, zoals deze Porsche GT3 Touring. Uitgevoerd in de kleur Ruby Star Neo!

Porsche heeft de historische kleur nieuw leven ingeblazen door deze deel uit te maken van het kleurenpallet op onder andere de Taycan Sport Turismo en 718 in 2022. Met Paint to Sample (PTS) kun je altijd voor het lekkere kleurtje kiezen.

Op deze Porsche GT3 Touring op Marktplaats oogt de kleur Ruby Star Neo lekker gewaagd. Wij zijn fan, met natuurlijk @wouter als grootste mascotte. De 911 staat te koop bij Porsche Centrum Gelderland met een maagdelijke stand van 10 kilometer. Hagelnieuw uit de doos.

In de configurator is de Porsche met zorg samengesteld. De Ruby Star Neo popt er lekker uit naast de gele remklauwen van de carbon keramische remmen. In het interieur is gekozen voor zwart in combinatie met GT-zilveren details. De klokken zijn uitgevoerd in het wit.

De handgeschakelde Porsche 992 GT3 Touring met 510 pk mag de showroom uitgereden worden na betaling van 335.589 euro. Ach, een schijntje om er origineel bij te rijden nietwaar. Bovendien hoef je niet maanden te wachten op de configuratie van een compleet nieuw exemplaar. Deze is meteen klaar voor het zomerzonnetje.