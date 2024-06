Vernieuwde Alpina D4 S is ongehoord lekkere beuker

De vernieuwde Alpina D4 S is de auto als je snel van Aken naar Zagreb wil blaffen.

Elektrisch, hybride, plug-in, downsizing. Er zijn tegenwoordig zat methoden om auto’s snel en zuinig te maken. Het grootste probleem is dat ze vaak snel OF zuinig zijn. Met een dikke PHEV kún je heel er zuinig rijden, maar als je lekker gaat stampen naar Zuid-Italië, is het verbruik extreem hoog.

Voor de lange vlotte ritten is er maar een motortype geschikt en dat is de zescilinder diesel. Bakken met koppel voor relaxte tussensprints, voldoende topvermogen om de snelheid erin te houden en een enigszins acceptabel verbruik. De vernieuwde Alpina D4 S is misschien wel de lekkerste in zijn soort.

Heel erg subtiel

Dan zitten jullie nu natuurlijk gekluisterd aan het beeldscherm om alle verschillen te zien met oude model. Die zijn natuurlijk erg schaars. De facelift van de BMW 4 Serie Gran Coupé was natuurlijk heel erg subtiel, dus die van de vernieuwde Alpina D4 S ook.

Uiteraard gaat alles om de motor. De specificaties zijn om van te smullen. De B57 drieliter zes-in-lijn is voorzien van niet één, maar maar liefst twee turbo’s. Dat zorgt voor een maximum vermogen van 355 pk en een maximaal koppel van 730 Nm.

Daardoor kun je in 4,8 seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid van 270 km/u halen. De 0-100 km/u sprint is in 19,1 seconden achter de rug. Meer dan voldoende dus. Daarmee is de Alpina D4 S ietsje sterker en sneller dan BMW M440d Coupé. De Gran Coupé is er (nog?) niet als M440d.

Vernieuwde Alpina D4 S smoelt goed

Een groot voordeel is dat de Alpina-behandeling beter bij de G26 past dan bij de faux-///M-look. Ironisch genoeg is de 4 Serie met M-Pakket wel de basis, maar heeft Alpina bijna alle zwarte delen in carrosseriekleur meegespoten. En de 20 inch gesmede velgen (die zijn wel een optie, 19 inch gegoten wielen zijn standaard) zijn beide gewoon zilverkleurig, wat altijd beter en tijdlozer staat dan bicolor.

Qua uiterlijke wijzigingen met het pre-LCI model zijn de verschillen niet groot, de koplampen en achterlichten zijn de makkelijkste indicatoren dat je staat te kijken naar het faceliftmodel.

Dan de prijzen. In Duitsland kost deze auto je 86.400 euro voor opties. In Nederland stond het pre-faceliftmodel in de prijslijsten voor zo’n 117.000 euro.