Video – Grote crash in W Series met o.a. Beitske Visser

Even schrikken in de W Series: een grote crash in Eau Rouge/Raidillon zorgde ervoor dat de Nederlandse Beitske Visser en meer een flinke klapper te verduren kregen. Voor zover bekend blijft het echter bij schrik en geen levensbedreigende verwondingen.

Hoe het ongeluk precies ontstond is niet bekend, wel is duidelijk dat er voor zover bekend geen sprake is van levensbedreigende verwondingen. Ook Beitske Visser, in de witte auto, kon op eigen kracht uit de auto komen. Wel zijn de meeste van de betrokken bestuursters naar het ziekenhuis gebracht voor controle.