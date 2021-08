Laatste editie van het leukste houten speelgoed is gebouwd

Het leukste houten speelgoed dat je als petrolhead kon kopen, is niet meer.

Van sommige auto’s weet je dat je ze met een korreltje zout moet nemen. Dat klinkt oneerbiedig, maar daarmee bedoelen we dat je ze niet moet hebben als je naar een auto op zoek bent. Zie het meer als een stuk extreem duur speelgoed wat je gewoon wil hebben. Koning te rijk in dat segment is misschien wel de Morgan 3-Wheeler.

3-Wheeler

Wie het even kwijt is: dit is een driewieler van Morgan. Duh. Het gaat om een klassiek uitziende auto die volgens oud recept grotendeels van hout gemaakt is. De auto heeft twee dunne bandjes vooraan en een even dun bandje achteraan, wat in theorie er niet voor zorgt dat je altijd op zijn kant ligt à la Reliant Robin. De motor is een piepkleine V-Twin die al zijn 86 pk’s naar het achterwiel stuurt. Dat is meer dan genoeg, want ten eerste weegt de auto maar 525 kg en ten tweede is dit een auto die leuk is, en niet snel.

De laatste

Een leuk apparaat en qua productieduur hield ‘ie het wel even vol, maar nu komt dat toch ten einde. Morgan heeft een video uitgebracht waarin we zien hoe gewerkt wordt aan de allerlaatste Morgan 3-Wheeler. Daarmee is het leukste houten speelgoed voor de petrolhead officieel ten einde gekomen.

Het gaat om een P101 Edition, de naam voor de laatste paar 3-Wheelers die als speciale editie nog gebouwd zouden worden. Daarmee komt dit bizarre voertuig ten einde. Voor nu.

Will be back…

Oké, misschien een beetje een anticlimax, maar het is niet écht de laatste driewieler. Morgan meent namelijk dat de 3-Wheeler op een bepaalde manier terugkomt. Hoe is nog niet bekend. Wellicht wordt ‘ie van moderne materialen gemaakt en is het dus geen leuk stuk houten speelgoed meer.

Ook lijkt de EV3 Concept niet de basis te worden en elektrisch kun je dus ook wegstrepen. Het heeft dus het potentieel om een fantastisch leuke auto te worden. Nee, een fantastisch stuk speelgoed. Want tenzij je houdt van regen in je bakkes, catastrofaal comfort, geen praktisch gemak en niks aan luxe, is de Morgan 3-Wheeler eigenlijk net niks. Behalve een enorme bak lol. Wordt dus misschien vervolgd.