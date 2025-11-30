Autoblog.nl

Video: karma na verkeersruzie

gepost om

Gedraag je dan ook in het verkeer!

Je kan vinden dat iemand anders foutzit. Vervolgens losgaan op die ander z’n auto is niet slim. In dit geval is het wel heel knullig.

