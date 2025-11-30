Puike Volkswagen Golf V op Marktplaats heeft maar één nadeel

Het enige nadeel van deze Volkswagen Golf V op Marktplaats kan trouwens wel een groot voordeel zijn.

De Volkswagen Golf V (of Typ. 1K voor nerds) is alweer 21 jaar oud en het is 22 jaar geleden dat we hem voor het eerst mochten zien op de IAA in Frankfurt van 2003. De vijfde Golf was op veel manieren een keerpunt, veel van wat Volkswagen ervan leerde wordt nog steeds toegepast. En het blijkt dat ze nog best houdbaar zijn, want hier maar ook in Duitsland stikt het nog van de Golf V’s na al die jaren. En natuurlijk was er een Golf voor iedereen, kaal had je ze voor weinig, goed in de opties was er veel luxe beschikbaar en voor de sportieve rijder was er de briljante GTI of de ’toen kon dat nog’ R32 met zijn VR6 voorin.

Bijzondere Volkswagen Golf V op Marktplaats

Vandaag hebben we een exemplaar die een beetje van alles heeft. Maar vooral de combinatie van alles bij elkaar maakt deze Volkswagen Golf V op Marktplaats een bijzondere auto. En het is niet eens een GTI, R32 of GT Sport, de twincharged 1.4 TSI met 170 pk die daar nét onder zat. We nemen alles even met je door.

De basis is een 2.0 FSI met 150 pk en handbak, uitgevoerd als Comfortline. Gespoten in het rood. Als je denkt aan rood denk je waarschijnlijk aan Tornadorood, wat enkel weggelegd was voor de sportieve modellen. Dit donkerder rood genaamd Spice Red was dan juist weer enkel beschikbaar op de normale Golf en niet andersom. Dat staat hem sowieso puik, helemaal in combinatie met de 17 inch Indianapolis-velgen. Dus dat is al één duim omhoog.

Nadeel: GTI-bumper

Aan de voorkant wordt wel heiligschennis gepleegd als je op zoek bent naar een volledig originele Volkswagen Golf V wat betreft dit exemplaar op Marktplaats. Wat zien we daar? Een GTI-bumper, die overigens wel netjes meegespoten is in Spice Red. Maar oei, dat tast de originaliteit wel aan, want dit maakt het voor liefhebbers van origineel eigenlijk geen haar beter dan die compleet vernachelde standaard Golfjes met een GTI-bumper. Toch kan het een voordeel zijn, want eigenlijk is die GTI-bumper veel mooier op de Golf V dan wat er standaard op zit. Het zwarte stuk waar het nummerbord zit maakt het bijna een soort Audi-esque Single Frame en de stukken waar de mistlampen zitten, alsook de frontlip, staan gewoon veel beter. Dit zal de meningen verdelen, maar ondergetekende als zelfbenoemde Golf V GTI-fetisjist keurt ‘m goed. Op voorwaarde dat je het rode biesje even zwart of zilver maakt want dat is GTI-eigen. Daarover gesproken: er zit verder geen badge op in een poging om het een GTI te laten maken, dus het lijkt vooral om het optische gedeelte te gaan.

Bijzondere opties

Dat is het enige onoriginele aan deze Volkswagen Golf V op Marktplaats en verder heb je een bijzondere waslijst aan opties. Grote infoscherm tussen de tellers en het grote navigatiescherm (voor 2004-begrippen dan) zijn de makkelijkste hints dat er in ieder geval iets aangevinkt is. Deze bijzondere ietwat sportieve zetels in half leder zie je niet bijzonder veel meer en bovendien: elektrisch bedienbaar én verwarmd. Schuif-kanteldak, krijg je erbij. Automatische dual zone-climate control uiteraard ook, evenals xenonverlichting met lichtsensor en ruitenwissers met regensensor. Full Option!!1!1! gaat altijd wat ver, je mist bijvoorbeeld wel het multifunctionele stuurwiel met knopjes bij je duimen en zo zal er her en der nog wel wat meer op gekund hebben. Maar er is diep in de opties gedoken hier en daar houden we van.

Staat

Wetende in welke fase van zijn bestaan de Volkswagen Golf V nu leeft, is het lastig om een net exemplaar te vinden. Niet alleen de opties maken deze Golf V bijzonder, ook het feit dat hij gewoon nog erg netjes is. Geen doffe koplampen, zover wij kunnen vinden geen roest, strak in de lak en als je niet beter weet lijkt die GTI-bumper er ook gewoon bij te horen. In het interieur zijn alle plastics en knopjes nog netjes en dat is écht bijzonder. Het enige smetje dat wij kunnen bemerken is dat je aan de bolsters kan zien dat er wel eens iemand op de stoel gezeten heeft, maar niet extremer dan nodig.

Kopen

Je moet je niet blind staren op kilometers en Golfs van dit bouwjaar kunnen met goed onderhoud echt hoge standen aan, zelfs de GTI (ask me how I know). En toch heeft deze Volkswagen Golf V op Marktplaats zelfs daar geen last van dankzij slechts 98.000 kilometer op de klok. De ton moet nog gepasseerd worden! De motor is dezelfde motor als de GTI maar dan zonder turbo (EA113 type AXW), dus 150 pk wat je middels een handbak op de weg zet. Ruim voldoende als je een Golf als allemansvriend wil.

Dat betekent wel dat het niet de goedkoopste Volkswagen Golf V is met een vraagprijs van 8.999 euro. Tsja. Ondanks dat het een Golf is, vind maar eens een tweede met exact deze samenstelling die nog niet verloederd en/of verpest is. Alleen weet wel dat met deze kilometerstand de bodem nog lang niet bereikt is als je echt van plan bent ermee te rijden. Die keuze mag je zelf maken op Marktplaats.