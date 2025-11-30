Behekste Countach rijdt zichzelf de bosjes in

Een Lamborghini Countach besloot uit zichzelf geen zin meer te hebben in stilstaan.

Mensen die bijzondere auto’s hebben maar ze daadwerkelijk gebruiken, zijn bazen. We willen niemand de les lezen over hoe auto’s verzameld moeten worden, dat moet je zelf weten. Maar als je bereid bent om wellicht iets minder waarde in je auto te pompen, omdat je de rijervaring belangrijker vindt: dat blijft het beste. En laten we wel wezen: sommige auto’s blijven toch wel in waarde stijgen. Zo ook de Lamborghini Countach.

Lamborghini Countach

Helemaal als je een originele hebt, de allereerste LP400 ‘Periscopio’ uit de jaren ’70 voordat er allerlei wilde bodykits op kwamen. Zo’n eentje heeft de Engelse autodealer/verzamelaar/mediapersoonlijkheid Simon Kidston. Een fenomenale paarse Countach uit 1977 met het toepasselijke kenteken 77 UFO. En hij gebruikt hem voldoende, zo ook voor een bruiloft in Schotland wat de ‘waar’ was in een bizar verhaal. Nadat de auto gebruikt werd tijdens de bruiloft, werd deze geparkeerd bij het landhuis, in goed gezelschap naast een Mercedes SL Roadster, twee originele Porsche 911’en en een Miura. De volgende dag kreeg Kidston tijdens het ontbijt een ietwat verrassend belletje waar iemand vroeg of hij de Countach had verplaatst, want ‘volgens mij staat hij niet meer op de goede plek’.

Behekst

Gelukkig was de Lamborghini Countach niet meegenomen door het dievengilde, maar wel gaan rollen en in de tuin naast het landhuis beland. Een vreemd tafereel om je auto zo aan te treffen. Volgens Kidston was de eerste conclusie dat het de avond ervoor gezellig was met natuurlijk alcohol in overvloed, dus wellicht dat iemand (of Kidston zelf) zonder zich het te herinneren op een joyride was gegaan. De camerabeelden toonden echter het volgende aan.

Namelijk dat er… niks is gebeurd. Niemand is ingestapt, niemand is überhaupt in de buurt van de auto. De Countach schokt één keer en zo’n 30 seconden later rijdt hij vooruit, uit beeld. Wat er precies gebeurd is? Joost mag het weten. Om nog een overduidelijke oorzaak uit de wereld te helpen: de auto stond niet op de handrem (volgens Kidston zijn die vaak vrij waardeloos op oude auto’s) maar in de versnelling. Kidston denkt dat de Schotse nattigheid en Italiaanse elektronica weer eens geen vriendjes waren, en dat iets van een kortsluiting de auto op hol heeft laten slaan, wellicht (een poging tot) laten starten. Juist als je dan de auto in de versnelling hebt staan, gaat hij dan bewegen. Ondanks een flinke restauratie een paar jaar geleden zegt Kidston dat de elektronica nooit een probleem was, maar dus ook niet is aangepakt. Dan vraag je wel om hekserij natuurlijk!

Afijn, ondanks dat Kidston het verhaal van de behekste Countach gister pas deelt, is het al van een tijdje terug. De Countach is namelijk mild beschadigd geraakt door het voorval, al gaat het om een klein stukje koetswerk dat weer hersteld is. Tijdens dat herstellen is ook naar een oorzaak gezocht, maar niks overduidelijks geeft antwoorden. Kidston kan er nu de humor van inzien. Helemaal omdat als hij de auto iets meer naar rechts had geparkeerd, deze waarschijnlijk tegen het landhuis was gereden. En iets meer de andere kant op ligt er onderaan de heuvel een rivier. Geluk bij een ongeluk. (via Simon Kidston op Instagram)