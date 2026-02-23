Autoblog.nl

Video: Keiharde achtervolging door Parijs

Auteur: , gepost om 2 Reacties

De Franse politie laat niet met zich sollen!

We schakelen over naar Parijs. Waar een motoragent de achtervolging inzet, vermakelijke beelden uit de Franse hoofdstad. Met een happy end.

Bekijk ook deze video: Deze Kia heeft nog nooit vol gas gegeven

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken