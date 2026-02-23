Lamborghini cancelt EV: “Dure hobby”

Terwijl Ferrari hun EV klaarstoomt, kiest Lamborghini een andere koers.
Eerder deze maand onthulde Ferrari alvast het interieur van de Luce, hun eerste elektrische model. 2026 wordt dus een spannend jaar voor Ferrari, want zit er iemand te wachten op een elektrische Ferrari? Daar gaan we achter komen.
Lamborghini besluit niet af te wachten of de Ferrari Luce een succes wordt, en heeft nu al besloten om hun elektrisch model te schrappen. Sowieso maakten ze geen haast, want de auto stond pas gepland voor 2028, wat vervolgens was uitgesteld tot 2029.
Nu is de elektrische Lamborghini definitief van de baan. Dat heeft CEO Stephan Winkelmann himself gezegd tegen The Sunday Times. Deze beslissing werd eind vorig jaar al genomen. Na veel interne discussie, gesprekken met klanten en een grondige analyse van de markt konden ze maar tot één conclusie komen: een elektrische Lambo is geen goed idee.
Als Lamborghini toch met een EV zou komen, zou dat volgens Winkelmann “een dure hobby” zijn, omdat de markt er simpelweg niet klaar voor is. De acceptatie van EV’s onder de doelgroep van Lamborghini is zo goed als nul, aldus de CEO.
Wat Lamborghini wél gaat doen is inzetten op plug-in hybrides. In 2030 wil Lamborghini alleen nog maar PHEV’s verkopen. Maar dat is niet zo schokkend als je bedenkt dat de Temerario, Revuelto en de Urus SE allemaal al plug-in hybrides zijn. De Urus S en Urus Performante zijn de enige modellen die géén hybride zijn.
Lamborghini is er dus van overtuigd dat er geen hond zit te wachten op een elektrisch model in dit segment. Betekent dit dat de Ferrari Luce een flop gaat worden? Of zouden alle Ferrari-klanten gewoon een Luce kopen om in aanmerking te komen voor de volgende gelimiteerde supercar?
Bron: Sunday Times
Reacties
heckblende zegt
geef ons de Estoque en we praten nergens mee over…
kniesoor zegt
Goed plan. Kunnen ze daar desnoods ook nog een EV versie van maken, de eStoque. Een beetje zoals Maserati met de GranTurismo Folklore doet.
audirs3 zegt
De waarheid is gewoon dat het een hele matige EV zou worden. Een Xiaomi SU7 Ultra rijdt hem waarschijnlijk het snot voor de ogen.
Want qua aantallen verkopen, dat is natuurlijk een onzinnig argument. Alsof Lamborghini van hun andere modellen wel enorme aantallen verkoopt. Want er zullen genoeg mensen in bijvoorbeeld China, Noorwegen of Californië zijn die een EV Lamborghini wel zouden zien zitten, mits het een goede EV is.
RazendeRichard zegt
Je slaat de spijker op zijn kop!
Hubert zegt
Ik kan me niet voorstellen dat er bij potentiële kopers voor een electrische Lamborghini keuzestress ontstaat omdat er ook iets uit China te krijgen is.
Al draait hij 10 rondjes om de Lambo heen, die Chinees is hooguit leuk voor nieuwe klanten in de supersportwagenklasse.
ejpotter zegt
Dat zegt OP ook niet.. Die heeft het over kopers uit China, niet Chinese auto’s..
minimoke1984 zegt
Een merk als Lamborghini verkoopt emotie en dat mis je bij een ev. Anders is het bijv bij rr waar de Spectre het best verkochte model is. Maar ja die mensen willen juist luxe in alle rust…
RazendeRichard zegt
Dat zou betekenen dat merken als Lambo na 2035 geen nieuwe auto’s meer verkopen (ervan uitgaande dat e-fuels er niet gaan komen). Zou jammer zijn.
Johanneke zegt
Komt goed joh. Wordt wel uitzondering voor gemaakt, max een paar duizend stuks per jaar, hele hoge CO2 boete erop, verkopen ze de elektrische Cayenne er nog naast met lambo badge.
ericc zegt
Mogen geen EV’s verkopen in de EU. Buiten de EU zoals bv USA mogen nog wel plofmotoren verkocht worden.
mashell zegt
Luxe en rust beleven is ook emotie…
Door met veel lawaai door de omgeving te rijden maken onzekere mensen duidelijk dat ze heus wel bestaan en dat wekt bij henzelf prettige emoties op. De rest van de mensen vindt hen vooral irritante aandachtzoekers… Dus als je op het punt staat een Lamborghini, motorfiets, akropovic uitlaat of Bluetooth speaker te kopen, doe het niet en meldt je bij de psycholoog…