Lamborghini cancelt EV: “Dure hobby”

Terwijl Ferrari hun EV klaarstoomt, kiest Lamborghini een andere koers.

Eerder deze maand onthulde Ferrari alvast het interieur van de Luce, hun eerste elektrische model. 2026 wordt dus een spannend jaar voor Ferrari, want zit er iemand te wachten op een elektrische Ferrari? Daar gaan we achter komen.

Lamborghini besluit niet af te wachten of de Ferrari Luce een succes wordt, en heeft nu al besloten om hun elektrisch model te schrappen. Sowieso maakten ze geen haast, want de auto stond pas gepland voor 2028, wat vervolgens was uitgesteld tot 2029.

Nu is de elektrische Lamborghini definitief van de baan. Dat heeft CEO Stephan Winkelmann himself gezegd tegen The Sunday Times. Deze beslissing werd eind vorig jaar al genomen. Na veel interne discussie, gesprekken met klanten en een grondige analyse van de markt konden ze maar tot één conclusie komen: een elektrische Lambo is geen goed idee.

Als Lamborghini toch met een EV zou komen, zou dat volgens Winkelmann “een dure hobby” zijn, omdat de markt er simpelweg niet klaar voor is. De acceptatie van EV’s onder de doelgroep van Lamborghini is zo goed als nul, aldus de CEO.

Wat Lamborghini wél gaat doen is inzetten op plug-in hybrides. In 2030 wil Lamborghini alleen nog maar PHEV’s verkopen. Maar dat is niet zo schokkend als je bedenkt dat de Temerario, Revuelto en de Urus SE allemaal al plug-in hybrides zijn. De Urus S en Urus Performante zijn de enige modellen die géén hybride zijn.

Lamborghini is er dus van overtuigd dat er geen hond zit te wachten op een elektrisch model in dit segment. Betekent dit dat de Ferrari Luce een flop gaat worden? Of zouden alle Ferrari-klanten gewoon een Luce kopen om in aanmerking te komen voor de volgende gelimiteerde supercar?

