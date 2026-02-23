Nog even en je kunt je eigen auto downloaden en 3D-printen

De eerste geprinte motor is inmiddels een feit.

Onderdelen voor je Bugatti Chiron Pur Sport thuis uit de 3D-printer halen, omdat de fabrikant je auto niet wil repareren, is een oplossing waar we een paar jaar geleden nog niet eens over nadachten. Sterker nog: we lachten om het idee dat het ooit mogelijk zou worden om een hele auto uit de printer te halen.

Daar kwam in 2023 verandering in met de Czinger 21C die niet alleen vrijwel helemaal geprint was, maar ook nog eens door AI ontworpen zou zijn. Maar de V12 die in die hypercar ligt, komt toch voor een groot deel nog bij een extern bedrijf vandaan dat onderdelen niet uit de printer haalt.

3D-printen van een elektromotor

Juist het printen van een motor is erg lastig. Zeker als we het over een verbrandingsmotor hebben. Daarom bedachten onderzoekers van het Amerikaanse MIT ook dat het handiger zou zijn om een eenvoudigere elektromotor te 3D-printen. Zelfs daarvoor moesten ze nog een unieke printer ontwikkelen. Een die niet alleen met behulp van speciale materialen en spuitmonden, maar ook met robotarmen een volledig werkende elektromotor in 3 uur kon printen.

De onderzoekers hebben het over een doorbraak, omdat er tot dusver nog geen enkele volledig geassembleerde elektromotor uit een printer kwam rollen. Al moet er wel bij gezegd worden dat ook de geprinte motor nog niet direct werkt. Dat doet hij pas nadat er bepaalde elementen handmatig gemagnetiseerd zijn.

Daarnaast is er nog een probleem, want de MIT’ers kregen het voor elkaar om een lineaire motor te produceren. Dat is wat anders dan een lijnmotor, want er zitten geen draaiende delen in. Het ‘lineaire’ staat in dit geval voor de as waarop een object bewogen kan worden. Dus van voor naar achter of van links naar rechts.

Toepassingen in de auto-industrie

Maar omdat de lineaire motor in essentie dezelfde werkwijze heeft als een rotatiemotor, zoals gebruikt in EV’s, stellen de onderzoekers dat dit volgende stap in het onderzoek is. In theorie zou de printer dan ook gebruikt kunnen gaan worden in het ontwikkelen van prototypes en dergelijke.

Daarbij willen ze het ook mogelijk maken dat het magnetiseren automatisch gebeurt tijdens het printen. Als dat lukt, dan wordt het echt mogelijk om met een druk op de knop een volledig werkende elektromotor te printen tegen een fractie van de prijs van wat het nu kost. Dan is het alleen nog de vraag: wat kost zo’n printer. Wij gokken dat ‘ie meer dan een gemiddelde EV kost. Dus dan blijft het nog steeds de vraag: zou je een auto downloaden?