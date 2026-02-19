Je kunt binnenkort video’s kijken via Apple CarPlay

Komt dat Bowers & Wilkins surroundsysteem in je auto toch nog van pas.

Goed nieuws! Je hoeft niet langer je telefoon op je stuur tapen of tegen de voorruit plakken om te zien hoe MrBeast weer iemand probeert op te lichten met een afgeragde Lamborghini. Dat kan binnenkort gewoon via AirPlay op Apple CarPlay. Soort van…

Toen Apple vorig jaar iOS 26 aankondigde, vertelde het ontwikkelaars dat er ook een mogelijkheid in zou zitten om via CarPlay video’s in de auto af te spelen. Het vertelde er niet bij dat het nog bijna een jaar zou duren voordat de techgigant uit Cupertino de functionaliteit ook daadwerkelijk zou opleveren. Maar de eerste tekenen van leven zijn er eindelijk.

Video via AirPlay naar CarPlay

In de meest recente developer release van het besturingsysteem (iOS 26.4 beta) zit de eerste testversie van CarPlay Video namelijk ingebouwd. Dat werd vooral duidelijk omdat deze versie ineens een ‘Apple TV’-app heeft. Gelukkig bleek na wat meer onderzoek dat ook video’s uit andere app’s zoals bijvoorbeeld YouTube via AirPlay afgespeeld kunnen worden op het infotainmentsysteem van de auto.

De werking hiervan is net zo simpel als het normale gebruik van AirPlay. Je opent een video op je iPhone, tikt bovenin op het icoontje in de Dynamic Island, en de video begint af te spelen op het scherm in de auto. Eenvoudiger kan niet.

Je voelt de ‘maar’ vast wel aankomen: de functionaliteit werkt alleen als je stilstaat. Met een schuin oog een film kijken terwijl je langzaam door de file sukkelt is er dus niet bij. Schijnt iets met veiligheid te maken te hebben. Het is vooral jammer voor je bijrijder.

Wanneer de functionaliteit naar jouw iPhone en auto komt? Dat weten we helaas niet zeker. Het kan soms nog erg lang duren voordat dit soort functionaliteiten uit de beta-versies naar reguliere releases komen.