Video: Deze Kia heeft nog nooit vol gas gegeven Auteur: Redactie Autoblog, gepost 22 februari 2026 om 11:29 – 5 Reacties Alles komt eruit! De intimiderende vrachtwagen zorgt ervoor dat deze Kia zo snel mogelijk wil ontsnappen aan de situatie. Blijkbaar de eerste keer dat het gas wordt ingetrapt als je dit ziet.. Bekijk ook deze video: Bumperklever wacht een nare verrassing Ook interessant! Video: Ongeluk of opzet? Video: Spookrijder ontwijken Video: Beste parkeerskills ooit Video: Vergeten te spiegelen.. Nieuwste artikelen Video: Deze Kia heeft nog nooit vol gas gegeven Urus-coureur vliegt politie voorbij met 210 km/u, moet auto inleveren Deur op een kier voor terugkeer meest krankzinnige SUV 300 km/u en Akrapovic: de Alpina B3S is iets anders #MijnAuto
Reacties
tjorque zegt
Lijkt me vooral een Kia met motor problemen. Dat is geen roetaanslag die uit de uitlaat geblazen wordt, maar olie die verbrandt wordt en/of koelwater dat in de verbranding terecht komt.
Dus iets in de trant van lekkende pakkingen of zuigerveren die hun werk niet doen.
Of dat met een eerste keer volgas geven te linken valt lijkt me sterk.
JanJansen zegt
Er is een nieuwe paus gekozen, maar meer waarschijnlijk de ontlading na de samengeknepen billen.
moveyourmind zegt
Je zou verwachten dat een Kia daar makkelijk tegen kan als je ziet hoe er in een gemiddelde ochtendspits mee gereden wordt.
rob5nismo zegt
Heb dit ook een keer mee gemaakt met een kia rio
Daar kwam de olie in het gasklephuis terecht was of een lekke oliedruk sensor of zuigerveer.
Davion zegt
Hij heeft de NOS boost gebruikt :)