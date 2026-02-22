Autoblog.nl

Video: Deze Kia heeft nog nooit vol gas gegeven

Auteur: , gepost om 5 Reacties

Alles komt eruit!

De intimiderende vrachtwagen zorgt ervoor dat deze Kia zo snel mogelijk wil ontsnappen aan de situatie. Blijkbaar de eerste keer dat het gas wordt ingetrapt als je dit ziet..

Bekijk ook deze video: Bumperklever wacht een nare verrassing

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

  1. tjorque zegt

    Lijkt me vooral een Kia met motor problemen. Dat is geen roetaanslag die uit de uitlaat geblazen wordt, maar olie die verbrandt wordt en/of koelwater dat in de verbranding terecht komt.

    Dus iets in de trant van lekkende pakkingen of zuigerveren die hun werk niet doen.
    Of dat met een eerste keer volgas geven te linken valt lijkt me sterk.

Geef een reactie

Autoblog

Merken