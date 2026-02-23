Volgende ‘speciale’ BMW gaat nog wel even duren

Na CSL, Skytop en Speedtop is het even gedaan.

Na sappige modellen als de 3.0 CSL, Skytop en Speedtop wachten we natuurlijk met smart op het volgende mooie speelgoed. De afgelopen jaren heeft de autobouwer uit München wel bewezen dat zij heel goed weten hoe je extreem dure, gelimiteerde speeltjes moet bouwen. Maar wie denkt dat München snel met een nieuw speciaal M-model komt, moet even diep ademhalen. Het antwoord is helder, Duits en licht teleurstellend: het duurt nog wel even. Scheisse.

Eerst het ‘normale’ werk, daarna komen de speeltjes

BMW M-baas Frank van Meel heeft de verwachtingen voorzichtig getemperd. Ja, het idee van een nieuw ultra-exclusief model leeft binnen BMW. Nee, er ligt momenteel niets concreets op de planning. Dat is niet zozeer omdat BMW dat niet wilt, maar er is gewoon een hele strakke planning. De afdeling die verantwoordelijk is voor kleine series is simpelweg druk bezig met het afronden van bestaande projecten, waaronder de productie van de Skytop en de Speedtop.

Daar komt bij dat BMW M zichzelf een pittige klus heeft gegeven. Richting 2029 wil het merk namelijk zo’n dertig nieuwe of vernieuwde M- en M Performance-modellen lanceren. Dat betekent nieuwe generaties, facelifts, plug-in hybrides en volledig elektrische varianten. Van M3 tot X6 M en alles daartussenin. Een exclusief nichemodel past daar nu gewoon even niet tussen zonder iemand wakker te houden tot na middernacht.

Geduld als luxeproduct

Dat betekent niet zozeer dat BMW afscheid heeft genomen van het idee. Sterker nog. De 3.0 CSL, Skytop en Speedtop bewezen dat er zeker wel voldoende klanten zijn die zonder twijfel even een half miljoen euro neertellen voor iets unieks. Alles was in recordtijd uitverkocht. Intern is zelfs al gesproken over een toekomstig “slot” voor een speciaal M-model.

Maar timing is alles. Eerst moet de ‘normale’ M-machine blijven draaien. Pas als de stofwolken van het modellenoffensief zijn neergedaald, kan de blik weer op iets bijzonders. Misschien rond 2028. Misschien later. BMW kennende: precies op het moment dat niemand het meer verwacht.