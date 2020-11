Video - Krabbende Rus wordt net niet verpletterd - Autoblog.nl

Dat komt even rauw op zijn dak vallen.

Deze Rus had gisteren een slecht begin van de dag. Het ijsvrij maken van zijn auto werd hem bijna fataal. Het was overigens een geluk bij een ongeluk dat hij niet meteen in had kunnen stappen, anders had hij het waarschijnlijk niet na kunnen vertellen. We laten de beelden (en het geluid) verder voor zich spreken.

Hoewel de Rus op het nippertje aan de dood ontsnapt lijkt hij overigens niet erg onder de indruk te zijn van het gebeuren. Op zijn Instagram reageert hij namelijk droog met ‘ochtend is nooit goed.’ Ook poseert hij met een flesje bier naast het wrak van zijn auto. Daar was het dan weer niet te vroeg voor.