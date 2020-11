Dit is het volgende hypercar-luchtkasteel - Autoblog.nl

De meeste dromen zijn helaas bedrog. Geldt dat ook voor deze Elation Freedom?

Als het gaat om alledaagse hatchbacks en sedans komt er zelden een nieuw merk bij, afgezien van sublabels die voortvloeien uit bestaande merken. Logisch: als nieuwkomer moet je wel heel ambitieus zijn wil je in deze segmenten opboksen tegen de gevestigde orde. In het hypercar-segment liggen de verhoudingen iets anders. Daar is het wel degelijk mogelijk om als nieuwkomer iets te bereiken. In theorie.

Hypercar

Het is daarom ook niet verwonderlijk dat we met enige regelmaat kennis kunnen maken met een nieuw hypercarmerk. Nu is het weer zo ver: het Amerikaanse Elation wil een poging wagen. Jullie mogen raden welke aandrijflijn de hypercar krijgt. In één keer goed, deze Elation Freedom wordt elektrisch. Toch zijn er meer plannen.

Buitenaards

Om maar even met de elektrische aandrijflijn te beginnen: de Elation Freedom krijgt drie elektromotoren. Die zijn goed voor 1.444 pk, of mocht je daar geen genoegen mee nemen, zelfs 1.930 pk. Uiteraard horen daar ook buitenaardse prestaties bij. 0-100 km/u in zo’n 1,8 seconden mogelijk moeten zijn en de topsnelheid moet op 418 km/u komen te liggen. Daar zouden we misschien opgewonden van raken, ware het niet dat we dit al heel vaak hebben gehoord.

V10

Wat op zich wel interessant is: de Amerikanen hebben ook nog een verbrandingsmotor in petto voor de Elation Freedom. Daarvoor hebben ze een 5.2 V10 in gedachten. Hoogstwaarschijnlijk betreft het de tiencilinder die ook in de Lamborghini Huracán en de Audi R8 te vinden is. Deze versie zal waarschijnlijk wat minder krachtig zijn dat de versie met elektromotoren, hoewel je met twee turbo’s een hoop kunt bereiken.

Gullwings

Qua design lijkt de Elation Freedom een mix van bestaande hypercars en concept cars, waaronder de Lotus Evija en de Jaguar C-X75. Dat is tegenwoordig haast onvermijdelijk. Het geheel ziet er desondanks niet verkeerd uit. De gullwings moeten de wow-factor nog eens extra verhogen.

Genève

De onthulling van de productie versie staat op de planning voor de eerstvolgende autoshow van Genève. Dat is pas in 2022, want de editie van volgend jaar werd al vroegtijdig afgelast. Met de huidige stand van zaken qua corona zou het evenement waarschijnlijk anders ook wel geschrapt zijn. Of deze Elation Freedom vroeg of laat ook geschrapt wordt? De kans is levensgroot, maar je weet het nooit met Amerikaanse EV-fabrikanten.