BMW faalt in verdedigen design iX, biedt excuses aan - Autoblog.nl

De iX was al niet goed ontvangen, maar BMW maakt het alleen maar erger met een campagne op social media.

Door de jaren heen is BMW al diverse keren met een controversieel design op de proppen gekomen. De laatste tijd lijken ze de frequentie te hebben verhoogd. Vorig week was het weer raak. BMW presenteerde namelijk de iX: een grote, lompe EV met nieren die noch mooi noch functioneel waren. Er zitten weliswaar wat sensoren en camera’s in, maar zoveel ruimte nemen die nu ook weer niet in beslag.

Koningslied

De reacties op het design waren dan ook niet bepaald positief. De iX werd ongeveer net zo goed ontvangen als het Koningslied. De consensus was dusdanig duidelijk dat BMW zich genoodzaakt voelde zich te verdedigen. Dat deden ze door middel van een social mediacampagne, die alleen niet het gewenste effect had.

Campagne

In plaats van de kritiek te negeren zette BMW de negatieve reacties op de iX juist in de schijnwerpers in de bewuste campagne. Na het tonen van diverse reacties sluiten ze af met de vraag ‘What’s you reason not to change?’ Daarmee impliceert BMW dus dat de critici niet open staan voor verandering.

Averechts

Niet geheel verrassend lokte deze campagne alleen maar meer negatieve reacties uit. BMW vraagt er letterlijk om. De reacties laten zich dus raden. Een kleine greep uit de antwoorden op de vraag die BMW zelf stelde: “Omdat de auto lelijk is.” “De grille.” “Omdat ik niet blind ben.” “Ik heb al genoeg om me voor te schamen.” “Omdat ik geen Allegro met spleetogen en eekhoorntanden wil rijden.” Enzovoorts. Het is dus duidelijk dat de campagne averechts werkte. Tenzij de marketingmensen van BMW iets snappen wat wij niet snappen.

OK Boomer

Op Twitter deed BMW ook nog eens bijdehand door te reageren op de kritiek met ‘OK Boomer’. Daarmee verloren ze het laatste restje sympathie. Dat zagen ze uiteindelijk zelf ook in want ze kwamen een paar dagen later met een excuusbericht op Twitter.

Excuses

Daarin boden ze hun excuses aan voor het feit dat ze een hele generatie (die toevallig een belangrijk deel van de clientèle vormt) te kakken hadden gezet. In de Tweet zegt BMW: “Het spijt ons, het was niet onze bedoeling om iemand te beledigen met meme-taal.” Ze voegden er nog aan toe dat de weg naar ‘nieuwe wereld van mobiliteit’ niet makkelijk is. Dat zal vast, maar BMW maakt het zichzelf er op deze manier niet makkelijker op. Misschien is het allemaal bedoeld als humor, maar dat kunnen de Duitsers toch beter aan anderen overlaten.