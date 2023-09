Video: lulligste crash ooit voor BRZ-glijder

De bestuurder van deze Subaru BRZ kreeg te maken met overstuur.

Ik ben blij dat in mijn jonge jaren de smartphone nog geen gemeengoed was. Aan de andere kant: die keer dat ik met mijn Citroën Xsara de dijk afgleed na de bocht iets te enthousiast genomen te hebben als 18-jarige zou ik graag op beeld hebben. De afloop is minder spannend dan het klinkt. Met enkel een beschadigde voorbumper en ‘de schrik’ kwam ik er goed mee weg.

Subaru BRZ video

Die gedachte zal de bestuurder van deze Subaru BRZ niet hebben. Maar geloof me, over 10 jaar kun je er ook om lachen. Hoop ik dan, want lachen is gezond. De Toyota GT86, GR86 en de Subaru BRZ zijn uitstekend betaalbare sportauto’s om het fenomeen achterwielaandrijving te ontdekken.

De auto in kwestie is een eerste generatie Subaru BRZ. Uitgerust met een tweeliter boxer viercilinder motor. Het blok levert 200 pk en 205 Nm koppel. Onder droge omstandigheden moet je een drift echt forceren, want een overdaad aan power is er niet. Met versleten bandjes of glad wegdek kom je echter een heel eind.

Het kontje dat met wat gasdosering gaat glijden is zeker in het begin spannend. Een Autoblog Driftcursus om de wagenbeheersing onder de knie te krijgen kan wat dat betreft geen kwaad. Want als je de macht over het stuur verliest en je hebt geen idee wat te doen zijn de gevolgen vaak zeer vervelend.

Die wijze les kwam op lullige wijze voor deze Subaru BRZ-rijder. Ook bij deze hitsige Japanner ging het kontje glijden. In plaats van de powerslide netjes opvangen ging het mis. Er waren immers ook nog anderen: dat heb je op een openbare weg. Een nietsvermoedende Hyundai werd het slachtoffer van de capriolen van de BRZ-rijder. Met een aanrijding tot gevolg.

De schade bleef beperkt tot beide voertuigen. Het schadeformulier invullen en een schuldige aanwijzen vereist geen rocket science. Bovendien was autospotter Carspottingrl aanwezig die het feit op beeld vastlegde en de beelden vrolijk deelde op YouTube. Zodat we allemaal kunnen leren van deze video natuurlijk.

De magie van achterwielaandrijving. Heerlijk als je het onder de knie hebt, pijnlijk en prijzig als het verkeerd gaat. Ach, zo hebben we allemaal wel onze verhalen.