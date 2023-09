Kilometervergoeding naar 23 cent is nog steeds niet voldoende

Over het algemeen kost het nog steeds geld om naar je werk te rijden.

De onbelaste kilometervergoeding. Sinds de prehistorie stond de vergoeding op 0,19 eurocent per kilometer. Vergelijkbaar met de benzineprijzen in het Krijt tijdperk. Dat is inmiddels even geleden. Lang bleef het stil in Den Haag, maar daar kwam dit jaar dan eindelijk verandering in.

De onbelaste kilometervergoeding ging op 1 januari 2023 van 0,19 cent naar 0,21 cent. Met een verhoging naar 0,23 cent in 2024. Het is een druppel op de gloeiende plaat, want de afgelopen jaren zijn de prijzen extreem gestegen. Niet alleen van brandstof, maar ook onderhoud is duurder. Evenals de aanschaf van een auto. Afschrijving, reparaties en brandstofkosten bij elkaar opgeteld kom je tot de conclusie dat zelfs 0,23 cent per kilometer niet dekkend is.

Met een zuinige occasion die nog nauwelijks afschrijft zou je gelijk kunnen spelen, maar dan nog. Vereniging Zakelijke Rijders is dan ook van mening dat de onbelaste kilometervergoeding verder omhoog moet. VZR lobbyt al meer dan 10 jaar voor een verhoging van de onbelaste kilometervergoeding. Ook werkgevers trekken met enige regelmaat aan de bel.

Uit een analyse van VZR blijkt dat de 23 cent per 1 januari 2024 alleen de variabele kosten dekt van de allerkleinste auto’s. De organisatie wil een reële onbelaste kilometervergoeding, maar noemt dan weer niet een concreet getal.

De reden dat de overheid nauwelijks aan de knoppen draait van de onbelaste kilometervergoeding heeft alles te maken met de kosten. Voor de verhoging van 0,19 cent naar 0,21 cent en later 0,23 cent werd destijds 200 miljoen euro uitgetrokken door het kabinet.

Een verdere verhoging zou weer enkele honderden miljoenen euro’s kosten. Aangezien een volgend kabinet te maken heeft met een zeer strenge begroting is het nog maar de vraag of een verdere verhoging de komende jaren in de pijplijn zit. In de tussentijd blijft VZR doorgaan met lobbyen in de hoop op een hogere onbelaste kilometervergoeding.