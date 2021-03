Video: Nederlandse YouTuber Gio koopt Ferrari 458 Speciale - Autoblog.nl

De Nederlandse YouTuber Gio heeft zichzelf wel een heel speciaal cadeautje gedaan, het is een Ferrari 458 Speciale!

Het gaat lekker met de Nederlandse YouTubers. De één heeft een R8, de ander een Huracán Performante en nu is het Gio die aansluit met een Ferrari 458 Speciale. De supercar is overigens niet zijn daily. Dat is een eveneens rode Porsche Cayenne Coupé.

Fotocredit: Gio via Instagram. Met dank aan Stephan voor de tip!