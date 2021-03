Zo denkt het CBR de extreme achterstand weg te werken - Autoblog.nl

Het is voor sommigen bijna onmogelijk om af te rijden, het CBR heeft er wat op verzonnen om de extreme achterstand weg te werken.

Mede door het coronavirus is het een flinke puinhoop geworden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Door uitgestelde examens is er een enorme achterstand ontstaan. Sinds recente versoepelingen mogen rijscholen weer lessen organiseren en is het CBR weer operationeel in het afnemen van examens.

Het CBR staat echter onder druk om die extreme achterstand weg te werken. Daar hebben ze wat verzonnen. Het CBR overweegt een aantal maatregelen om die achterstand, op papier, minder te maken. Als je een blinddoek voordoet zie je immers niet wat er aan de hand is. Ten eerste overweegt het CBR om de leeftijd voor de praktijkexamens tijdelijk te verhogen van 17 naar 18 jaar. Ook moeten faalangstexamens tijdelijk geschrapt worden en zijn tussentijdse toetsen niet mogelijk.

17-jarigen, leerlingen die een tussentijdse toets willen en leerlingen die in aanmerking komen voor een faalangstexamens hebben daardoor tijdelijk het nakijken. Aan de andere kant waren de wachttijden flink opgelopen. Bijna een halfjaar wachten tot je eindelijk eens examen mag komen doen is ook geen pretje. Duizenden Nederlanders die een rijbewijs willen halen krijgen hoe dan ook met een (grote) vertraging te maken. De plannen van het CBR zijn nog niet officieel, maar voorgesteld aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie gaat zich nu buigen over de plannen.