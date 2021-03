Lamborghini Urus verbreekt record voor topsnelheid op ijs - Autoblog.nl

Met het rechterpedaal volledig naar beneden over een ijsmeer knallen. En daarmee een record verbreken, de Lamborghini Urus deed het.

Hoe hou je een actief model binnen een gamma relevant? Met een setje wallpapers naar buiten brengen creëer je geen aandacht. Records zijn daarentegen een uitstekende manier om een model weer in de schijnwerpers te krijgen. Want records zijn we altijd wel nieuwsgierig naar en als het ook nog een leuke auto betreft: kom maar door!

In dit geval gaat het om een nieuw record dat Lamborghini heeft gezet met de Urus op een ijsmeer in Siberië. Dit gebeurde tijdens het Days of Speed event in dat gebied. De SSUV, zoals dat dan heet, wist een snelheid van 298 km/u te halen op het ijs. Dat is een nieuw record.

Overigens ging het in de oefenronden nog net even wat harder, maar dat telde niet voor de recordpoging. Ook werd er een record op de 1.000 meter gereden met een gemiddeld snelheid van 114 km/u. Dit laatste is best knap, omdat met name vanuit stilstand de auto zoekende is naar grip. Volgas weg stampen op ijs is immers geen succes.

Achter het stuur zat Andrey Leontyev. Deze meneer heeft al meerdere records gereden op dit ijsmeer en weet dus wel wat te doen. De FIA en RAF (Russian Automobile Federation) waren aanwezig om het record te verifiëren. Lamborghini zegt in april met nog meer data te komen over het record.