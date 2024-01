Volvo leent honderden miljoenen euro’s om EV’s te kunnen verkopen

Alleen nog maar EV’s verkopen, Volvo krijgt dat niet zonder lening voor elkaar.

De transitie naar volledig elektrisch komt met een prijskaartje. In een relatief kort tijdbestek moeten autofabrikanten afscheid nemen van de verbrandingsmotor en de overstap maken naar de EV. Dat betekent veel geld pompen in het ontwikkelen van dit soort nieuwe auto’s. Dat geld moet ergens vandaan komen.

Voor het ene merk gaat die transitie sneller dan het andere. Bij Volvo hebben ze in elk geval de doelstelling om in 2030 alleen nog maar EV’s aan te bieden. Daarmee loopt Volvo vijf jaar voor op de Europese doelstelling. Met het investeren van het eigen vermogen alleen lukt dat niet. De Zweden hebben daarom aangeklopt bij de Europese Investeringsbank, oftewel de EIB.

Bij de EIB heeft Volvo een lening afgesloten van 420 miljoen euro. Dat geld gaat gebruikt worden voor de ontwikkeling van volledig elektrische auto’s. Om wat specifieker te zijn, de focus ligt op software en productietechniek.

Volvo EV’s in Nederland

Nederland is nu al een belangrijke markt als het gaat om elektrische auto’s. Van alle verkochte Volvo’s in Nederland 2023 beschikte 62% over een volledig elektrische aandrijving. Een aardige stijging ten opzichte van 2022, toen het aantal nog 47% bedroeg.

Tel je ook de plug-in hybride modellen mee dan bestond de Volvo-verkoop in 2023 voor 84% uit geëlektrificeerde auto’s. Volvo heeft daarmee een belangrijke positie in handen. Vorig jaar was het Zweedse automerk het derde stekkermerk van ons land met een marktaandeel van 8,5%.

Volvo verkocht überhaupt meer auto’s in vergelijking met 2022. Vorig jaar verkocht het merk 16.255 auto’s in ons land. Dat was 12.965 in 2022. Goed voor een marktaandeel van 4,4%. Verder zag het merk het flexibele auto-abonnement, Care by Volvo, groeien met 30%. Dit abonnement is enigszins vergelijkbaar met het systeem waar Lync & Co ook mee werkt. Blijkbaar zitten Nederlanders wel te wachten op zo’n flexibel auto-abonnement.

2024

De kans bestaat dat Volvo de cijfers van 2023 gaat overtreffen dit jaar. Dit heeft alles te maken met de komst van de EX30. Deze volledig elektrische crossover opereert in het B-segment. Een segment waar Nederlandse autokopers veel te vinden zijn.

Het merk heeft hoge verwachtingen van dit nieuwe model. Aan het einde van 2024 kunnen we concluderen of die verwachtingen terecht waren.