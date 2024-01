Amerikanen ‘massaal’ aan de Audi R8 na verkoopstop

De verkoopstop van de Audi R8 heeft voor een verdubbeling in verkopen gezorgd in de Verenigde Staten.

2023 betekende het einde van de Audi R8 en Lamborghini Huracán zoals we die nu kennen. De modellen zijn vanaf dit jaar niet meer nieuw verkrijgbaar. Daardoor hadden kopers vorig jaar de laatste kans om bij de Audi-dealer een handtekening te zetten. In de Verenigde Staten hebben kopers dat ook zeker gedaan.

Audi R8 verkoopstop

De verkoop van de Audi R8 in de Verenigde Staten is in vergelijking met 2022 met meer dan honderd procent gestegen. De absolute aantallen stellen niet zo heel veel voor. Het blijft een peperdure supercar, onbereikbaar voor de meeste mensen dus.

Audi R8 Amerikaanse verkopen

Audi verkocht in de Verenigde Staten in 2023 een keurig aantal van 631 R8’s. In 2022 wist het merk er slechts 314 van te verkopen. Toch zijn de aantallen vorig jaar niet indrukwekkend als je er voorgaande jaren bij pakt. In 2020 verkocht Audi Amerika bijvoorbeeld 581 exemplaren van de R8 en in 2018 zelfs 927 stuks.

TT

De R8 was niet de enige Audi waarbij het doek viel in Amerika. De Amerikanen moesten ook afscheid nemen van de TT. Een vergelijkbaar effect is terug te zien in de verkoopcijfers. In 2022 verkocht Audi Amerika 516 stuks van de TT, vorig jaar is dat aantal gestegen naar 725. Maar ook hier is het weer zo dat de verkoopcijfers in het verleden een stuk hoger lagen. Met als piek 2.294 verkopen van de TT in 2017.

Nederland

Hoe zit het dan in Nederland? Nou, start maar een verdrietig muziekje. Audi verkocht slechts één gloednieuw exemplaar van de R8 in heel 2023. Geen verschil in vergelijking met 2022, toen Audi er ook slechts één verkocht.

Grappig genoeg hetzelfde voor de TT. Vijf verkopen in 2023 en vijf verkopen in 2022.