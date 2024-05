Sportieve Toyota’s zo lang mogelijk NIET elektrisch

Toyota GR gaat niet elektrisch, als het aan de baas van Toyota GR ligt.

Veel fabrikanten hebben hun sportieve labels geschrapt óf ze worden elektrisch. Nu is dat laatste niet altijd erg, want we hebben liever een elektrische Lancia HF dan helemaal geen Lancia HF. Toch is er nog een fabrikant die hun sportieve label expliciet NIET elektrisch wil maken.

We hebben het over Toyota GR. Dit label bestaat nog niet zo lang, dus het is geen iconische naam. Ze hebben echter wél leuke funauto’s gebouwd, tegen de tijdsgeest in. Denk aan de GR Yaris, de GR 86 en de nieuwe Supra.

Je zou natuurlijk verwachten dat er binnenkort ook elektrische GR-modellen gaan komen, maar dan ken je Toyota nog niet. Tomoya Takahashi, die de scepter zwaait over de GR-afdeling, laat weten dat ze nog zo lang mogelijk verbrandingsmotoren willen gebruiken. Sterker nog: ze investeren juist nog in de verbrandingsmotor.

Takahashi is er nog niet van overtuigd dat elektrisch echt dé toekomst is. “We zijn niet zeker over elektrificatie en wanneer dat gaat gebeuren. Mondiaal zijn er discussies dat niet alles elektrisch wordt.” Hij voegt eraan toe: “Niemand kan 10 jaar in de toekomst kijken. Wij bewandelen meerdere paden, niet alleen EV.”

Als hij gevraagd wordt naar snelle betaalbare EV’s antwoordt Takahashi: “Ons doel is niet om snelle auto’s te maken, maar om leuke auto’s te maken. Er is een verschil tussen een snelle auto en een goede auto.” Kijk, dat is een man naar ons hart.

Bron: CarExpert