Halve gare probeert donuts met Cybertruck, rijdt publiek in [video]

Een Tesla Cybertruck is de allerlaatste auto waardoor je aangereden wil worden.

In de Verenigde Staten hebben ze hun eigen autocultuur. Zo zijn er gemoedelijke Cars & Coffees, die inmiddels ook overgewaaid zijn naar Europa. Er zijn echter ook meetings waar het minder gemoedelijk aan toegaat. Daar ben je als publiek je leven niet zeker.

We zien regelmatig filmpjes uit de VS waarbij omstanders door de lucht vliegen omdat ze geraakt worden door een driftende halve zool. De slachtoffers zijn vaak zelf ook niet de slimsten, omdat ze vlak naast een auto die donuts draait gaan staan.

Afgelopen weekend was het weer raak, en wel op een hele bijzondere manier. Het ging al mis met de auto: een Tesla Cybertruck. Dat is nou niet bepaald de ideale auto om donuts mee te draaien. Een poging om voorwaarts te driften mislukt al jammerlijk, waarna de bestuurder het doodleuk nog eens achteruit probeert. Het resultaat was dat de Cybertruck regelrecht het publiek in reed.

Op de video is te zien dat één omstander op de grond belandt, maar de rest weet het vege lijf te redden. De persoon op de grond staat meteen weer op, dus het loopt op wonderbaarlijke wijze allemaal met een sisser af. Je wil niet weten wat er gebeurt als iemand onder de wielen van een drie ton wegende Cybertruck belandt. Of vol geraakt wordt door zo’n scherpe hoek.

Er hoeft niet eens zo heel veel te gebeuren om je te bezeren aan een Cybertruck: eerder vandaag schreven we nog over een klant die na aflevering zijn duim openhaalde aan een van de scherpe panelen. Het is dus oppassen geblazen met zo’n Cybertruck…