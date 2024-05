Koop deze Nederlandse boerderij met een Bugatti op stal

Het is geen huis in Rotterdam, maar er staat wel een bekende Bugatti in de garage…

We schrijven met enige regelmaat over huizen die te koop staan en dikke bakken in de garage hebben staan. We hebben nu echter de overtreffende trap gevonden: een woonboerderij met een heuse Bugatti Chiron in de garage.

De Bugatti in kwestie is geen onbekende: het is namelijk de auto van niemand minder dan Michel Perridon. Is dit dan ook zijn huis? Nee, Quote weet te melden dat het om het huis van Perridon Junior gaat. Voor de gelegenheid hebben ze dus even de auto van Perridon Senior in de garage geparkeerd. Of misschien mag Don er wel in rijden als zijn ouwe heer in Dubai zit, wie weet.

Dan het huis: dat is een woonboerderij in Warder, een klein dorpje tussen Volendam en Hoorn. Het huis staat op een perceel van 1.790 vierkante meter. Don woonde hier nog niet zo lang: hij kocht dit optrekje in 2021. Vervolgens heeft hij het helemaal laten verbouwen. Van voren lijkt het een redelijk normale woonboerderij, maar achter de gevel gaat een weelderig interieur schuil.

Wat ooit de stal was is nu omgetoverd tot garage, met nog steeds twee staldeuren. Het is niet de meest ruime garage die we ooit behandeld hebben, want er past maar één Bugatti in. Wat dan wel weer leuk is: die kun je bekijken vanuit de woonkamer.

Perridon Junior heeft naar eigen zeggen heimwee naar Rotterdam, en daarom zet hij dit stulpje nu alweer te koop. De vraagprijs krijg je alleen te horen als je ernaar vraagt bij de makelaar, maar gelukkig heeft Quote dat voor ons gedaan. Er wordt €2,4 miljoen voor gevraagd. Dat is precies het dubbele van wat Perridon Junior er voor betaalde in 2021. Maar alsnog is de Chiron waarschijnlijk meer waard dan het hele huis…

Alle foto’s van dit huis kun je bekijken op de website van Klaver Makelaardij