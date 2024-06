Video – Rijden met de Mercedes G 500 Cabrio

We gaan eventjes open genieten van een V8 in deze zeldzame G 500 Cabrio.

De vorige generatie Mercedes G-Klasse heeft door de jaren heen talloze verschijningsvormen gehad. Er waren alleen al zeven (!) carrosserievarianten en de motorvarianten liepen uiteen van vier tot twaalf cilinders. Een van de meest gewilde versies van de G-Klasse is de G 500 Cabrio. Niet in de laatste plaats omdat deze heel zeldzaam is.

Een cabrio-uitvoering van een terreinwagen is sowieso al redelijk uniek, en de V8 maakt deze auto nog eens extra speciaal. Deze G-Klasse is voorzien van de 5,5 liter V8, die naast 388 pk ook een heel lekker geluid produceert. Zeker bij dit exemplaar, want deze G 500 Cabrio is voorzien van dikke AMG-sidepipes.

Je weet het nooit bij een G-Klasse, maar dit nog een behoorlijk recent exemplaar. Het bouwjaar is namelijk 2013. Om de auto qua looks nog wat dikker te maken is deze G 500 Cabrio voorzien van een G63-bumper en -grille.

Deze auto had een nieuwprijs van €207.348 en is nog praktisch nieuw. Er is namelijk nog maar 11.750 km mee gereden. En hij kan nu van jou zijn, want hij wordt aangeboden op The Collectables. Je moet wel genoeg spaargeld achter de hand hebben, want het hoogste bod staat nu al op €175.000. Meebieden kan nog tot en met woensdag 20.30.

Vergeet ook niet de video te kijken om de mening van Wouter én het geluid van de V8 te horen!