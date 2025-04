Mercedes schopt partner Renault het bed uit

Hon hon hon, deze Duits-Franse alliantie komt ten einde.

Als je een instap-Mercedes hebt geleased in de afgelopen jaren heb je ‘m wellicht een keer ontvangen. We bedoelen natuurlijk de dikke sneer van je collega die zegt dat je eigenlijk een Renault hebt. Uiteraard rijdt deze beste man zelf daadwerkelijk een Renault. Vermoedelijk een Laguna diesel uit 1998. Maar ja, het steekt toch he.

Gelukkig zul je dat in de toekomst niet meer meemaken. Mercedes stopt volgens Duitse media namelijk de samenwerking met Renault. Zij maken dat vooral op uit het bericht dat de T-Klasse en Citan het veld gaan ruimen. En dat er voor deze modellen, geen opvolger komt.

Nu kunnen we het ons voorstellen dat je even moet graven in je geheugen wat de T-Klasse en Citan ook alweer zijn. Je ziet ze namelijk niet elke dag en als je ze wel ziet, dan ‘zie’ je ze vermoedelijk nog steeds niet echt. Om kort te gaan is het de Kangoo van Mercedes (letterlijk). Een klein praktisch bestelbusje, waar ook een personenwagen van is gemaakt. Ooit waren deze auto’s immens populair in Nederland. De gloriedagen van de Citroen Berlingo en eerste generatie Kangoo.

Het duurde even voordat Jan Modaal doorhad dat een ‘busje’ niet echt comfortabel is voor de trip naar Arles in de zomer. Je kan wel ruimte hebben, maar geluidsdemping (klankkast) en verfijning staan toch op een ander niveau. Dat merk je niet direct bij een korte proefrit of een korte blik in de reclamefolder/showroom.

De markt voor de T-Klasse is dan ook inmiddels zo klein, dat Mercedes het niet meer de moeite waard vindt om erin te investeren. Ook de elektrische varianten van beide modellen moeten het veld ruimen. Mercedes belooft wel ondersteuning van bestaande klanten. Onderdelen worden 10 jaar gemaakt en cruciale mechanische onderdelen 15 jaar. Misschien ook door Renault, denken we dan maar (teehee). Ga jij de T-Klasse missen?