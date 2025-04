Kwalificatie Formule 1 Bahrein 2025: Komt Max Q1 door?

Wie van de McLarens pakt de pole voor de Grand Prix van Bahrein in 2025?

Verstappen heeft het al opgegeven. Na de vrije trainingen legt hij zich erbij neer dat McLaren dit weekend zwaar dominant is. Zelfs hij kan niet op tegen de oranje brigade. Maar ja, is het echt zo, of is het meer psychologische oorlogsvoering van de Nederlander?

Q1

Al snel nestelen de McLarens zich op de posities aan de top van het lijstje. Norris is iets sneller dan Piastri. Geen verrassingen wat dat betreft. Wel verrassend is de snelheid van Jack Doohan, die er lekker bijzit. Dat laatste geldt niet voor de Red Bulls. Bij Yuki wordt een snelle tijd afgenomen vanwege track limits. Ook Max moet aan het laatst nog even aan de bak. Beide Red Bulls mogen uiteindelijk toch naar Q2, hoewel TSU slechts de veertiende tijd rijdt. Max is derde.

Omdat Hadjar en Hulkenberg zich veilig rijden, gaan Albon, Lawson, Bortoleto, Stroll en Bearman de bietenbrug op. Lawson had een probleempje met de DRS. De verschillen zijn klein, maar toch moet de Kiwi snel zorgen voor betere resultaten. Met Hadjar hoog in het linker rijtje, was meer duidelijk mogelijk. Sainz is voor het eerst Albon te snel af. Een opsteker voor de Spaanse veteraan.

De afvallers: Albonio, Lawson, Bortoleto, Stroll, Bearman

Q2

Ocon zorgt voor een rode vlag met een crash in de vangrails. Blijft toch een automatische associatie naar Grosjean een crashende Haas in Bahrein. Gelukkig loopt het deze keer wat minder heftig af. Na de vlag gaat McLaren door met de reguliere programmering. Met zes minuten te gaan is Piastri dit keer de snellere, Norris sluit aan op P2.

De meeste coureurs lijken een plannetje bedacht te hebben om slechst een set nieuwe banden te gebruiken. Sommigen doen een rondje maar komen voor het finishen van de vliegende ronde weer naar binnen. Apart. Ook apart is dat de Alpine snel is. Gasly gaat naar P3. Doohan haalt net niet Q3 met een verschil van 11 duizendsten van een seconde. Beide Red Bulls gaan door, maar op de niptste manier mogelijk. Max is negende, Yuki tiende. Sainz lijkt de Williams eindelijk onder de knie te krijgen en ook hij mag naar Q3, net als de Ferrari’s en Mercs.

De afvallers: Doohan, Hadjar, Hulkenberg, Alonso, Ocon

Q3

De Red Bulls zijn de eerste twee auto’s die een tijd neerzetten. Maar representatief zijn die niet. Russell is een seconde sneller. Piastri gaat dan naar P1, maar Norris moet het doen met P3. Russell is andermaal het vlees in de McLaren-hamburger. De rest heeft één kans om in de buurt te komen. Voor nu is de top-3 een seconde weg bij nummer vier Leclerc. Verstappen is tiende.

Piastri pakt uiteindelijk pole in een toch nog zinderend gevecht. Russell is tweede, Leclerc derde, Antonelli vierde, Gasly vijfde, Norris slechts zesde, Verstappen zevende, Sainz achtste, Hamilton negende en Tsunoda tiende. Piastri of Russell dus kampioen dit jaar. Spann0nd…

De uitslag