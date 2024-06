Nóg een Italiaans automerk aangepakt door de overheid

Na Alfa Romeo en Fiat is er nu weer een Italiaans automerk dat aan de stok heeft met de lokale overheid.

De Italiaanse overheid is de laatste tijd bijzonder fanatiek als het gaat om auto’s die niet ‘made in Italy’ zijn. We kennen inmiddels allemaal het verhaal over de Alfa Romeo Milano die geen Milano mocht heten. En recent namen de Italianen een lading Fiat Microlino’s (die in Marokko gebouwd worden) in beslag omdat er een Italiaans vlaggetje op zat.

De Italianen zijn nog niet klaar met hun kruistocht tegen auto’s die niet in Italië gebouwd zijn. Nu is het volgende automerk aan de beurt. Of eigenlijk twee automerken. Die ken je misschien niet, maar als je in Italië bent geweest heb je ze misschien wel zien rijden.

Het gaat om de merken DR en Evo. Dit is feitelijk één toko, want Evo is een submerk van DR. Dit is een Italiaans automerk dat ook alleen in Italië actief is. Toch is het allemaal niet zo Italiaans als het lijkt, want de auto’s zijn simpelweg omgekatte modellen van Chinese merken, hoofdzakelijk Chery’s.

De auto’s worden echter wel gepresenteerd als Italiaanse auto’s en daar is de Italiaanse overheid niet van gediend. DR heeft daarom een boete van €6 miljoen gekregen. Dat is natuurlijk een schijntje voor een automerk, maar nu weet wel iedereen dat hun auto’s NIET Italiaans zijn.

Foto’s: DR 5.0 (zónder 5.0 V8), gespot door @wouter