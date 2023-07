Video: ’s werelds duurste grasmaaier

Een grasmaaier in vorm van een Ferrari SP3 Daytona.

Je hebt grasmaaiers en je hebt grasmaaiers. Dit is wel heel bijzondere. Zonder gekheid, de eigenaar van deze Ferrari SP3 Daytona gaat ermee om alsof het een Honda Civic is. Lekker rammen, beetje spelen op het onverharde en bandjes roken. Lekker hoor.

Je zou bijna vergeten dat er aan de Ferrari SP3 Daytona een prijskaartje hangt van een slordige drie miljoen euro. Daarvoor krijg je wel een zeer exclusieve Ferrari hypercar die ongetwijfeld in waarde stijgt. Of dat ook met dit exemplaar het geval is? Het ding staat in elk geval niet te verstoffen in een garage!

Video via TFJJ op YouTube