Vijf dingen die je verkeerd doet met je airconditioning

Vijf dingen die jij verkeerd doet met je airconditioning. Ja, jij ook.

Met de temperaturen van de afgelopen tijd mag je maar wat blij zijn als je een airconditioning in je auto hebt zitten. Want anders fik je volledig weg, dat weten we allemaal. Maar er zijn dus dingen die vrijwel iedereen verkeerd doet met de airco. Jij misschien ook wel.

Dus laten we die eens allemaal netjes gaan behandelen. Zodat je nog meer uit dat vernuftige systeem haalt. En het dus niet meer verkeerd doet.

Je zet de airconditioning meteen op z’n koudst

Dat lijkt heel verleidelijk, maar moet je dus niet doen. Beter is het om eerst even je ramen en/of deuren open te zetten. Gewoon een minuutje doen en je auto is al meteen veel koeler. Is ook beter voor je voorruit, hebben we Paul van Carglass jaren horen zeggen. Een sterretje kan dan makkelijk uitscheuren…

De luchtrecirculatie aan laten staan

Toegegeven, je auto koelt sneller aan als je de airconditioning beruikt met de luchtrecirculatie aan. Dus het is aan te raden hem even aan te zetten. Maar doe dat nou niet de hele rit, het werkt beter en efficiënter om na een paar minuten lucht van buiten je auto in te laten stromen.

Je airco ’s ochtends niet aanzetten

Als het nog koud is buiten, lijkt het soms een beetje overbodig om de airco al aan te zetten als je wegrijdt. Maar da’s dus niet waar, het is beter voor alles en iedereen om hem wél al in te schakelen. Al is het maar om beslagen ruiten te voorkomen

De ventilatieroosters niet goed richten

Het lijkt een beetje een open deur, maar het zal je verbazen hoeveel mensen de airconditioning verkeerd gebruiken omdat ze de ventilatieroosters niet goed gericht hebben staan. De koude lucht vol in je bakkes is misschien wel lekker, maar het is beter om de lucht over je hoofd te laten waaien. Dan koelt de auto het best af.

Je airconditioning niet onderhouden

Als laatste een tip die eigenlijk overal voor geldt; onderhoud. Veel mensen vergeten hun airco te onderhouden. De filters moeten tussen de 20.000 en 25.000 kilometer vervangen worden en ook de aircovloeistof kan het beste elk jaar vernieuwd worden. Anders verzamelen zich er schimmels en gaat het stinken. En dat wil je niet.

Goed, met deze tips hopen wij dat jij er tijdens de zomer lekker koel bij zit in je auto. En denk maar zo; een koele auto is een goede auto.

Met dank aan de krant HLN.be voor de inspiratie!