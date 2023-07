Dit is de duurste Renault 5 GT Turbo van Marktplaats

De duurste Renault 5 GT Turbo van Marktplaats is ook echt een dure…

Het zijn dure tijden. En dat zijn het. Niet alleen betaal je nu al ruim 2 euro voor een litertje benzine, de auto waar je het in wil gooien kost tegenwoordig ook een lieve duit. En dat geldt helaas niet alleen voor de nieuwere exemplaren, ook voor de oude besjes mag je flink lappen.

Dat geldt al helemaal als je een speciale oude auto op het oog hebt. Een Renault 5 GT Turbo bijvoorbeeld. Dus niet de dikke van de eerste generatie, maar de tweede. Met het 1.4’tje en 116 pk. Wij hebben voor jullie de duurste van Marktplaats gevonden.

Duurste Renault 5 GT Turbo van Marktplaats

Voordat we bij de prijs komen, moeten we wel even zeggen dat je er veel voor terugkrijgt. Op de plaatjes ziet de GT Turbo er namelijk onberispelijk uit. Net zo mooi als toen hij in 1987 uit de showroom kwam rijden, al zitten er nu 133.000 kilometers onder de wieltjes.. Oh ja, nieuw was hij ruim 15.000 euro overigens.

Het is een auto die deel uitmaakte van een collectie van 20 auto’s uit de jaren 80 en 90. Origineel in Nederland geleverd en aan de foto in het magazine ook ingezet als persdemo. Wat niet altijd een goed teken is. Sommige journalisten rijden nogal door, zullen we maar zeggen…

Maar goed. Deze duurste Renault 5 GT Turbo van Marktplaats is ook wel echt een dure. Je betaalt er namelijk bijna twee keer zoveel voor als 36 jaar geleden. De vraagprijs is namelijk 31,950 piek. En daarmee is hij 2 mille duurder dan de op een na duurste, die bij dezelfde dealer staat. Maar da’s een rooie.

Dan rest alleen de vraag; zou jij het ervoor betalen? Of vind je het net iets te gortig?

We zijn benieuwd!